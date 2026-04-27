Bayern Múnich de Alemania, hace unas horas, confirmó una decisión final con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda previo al partido contra PSG de Francia por la ida de las semifinales de la Uefa Champions League.



El equipo teutón confirmó que el exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal fue convocado para el compromiso que se llevará a cabo este martes 28 de abril en el estadio Parque de los Príncipes.

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Lucho sería titular

Lucho es habitual titular en la escuadra dirigida por el belga Vincent Kompany y esto no cambiaría para el crucial enfrentamiento vs. el conjunto galo. Díaz estaría desde el arranque en el ataque junto a Harry Kane y Michael Olise.

Esta, sin lugar a dudas, es una final adelantada en la Liga de Campeones de Europa. Se espera un compromiso entretenido y abierto de principio a fin. Así mismo, se aguarda por un cotejo que tenga dos o más goles.

Palabras por veterano portero

De cara al juego se pronunció Manuel Neuer. “Siempre es algo especial jugar contra el PSG. Hemos adquirido mucha experiencia gracias a los últimos partidos que disputamos contra ellos. Siempre fueron duelos muy igualados. Son momentos especiales con un ambiente fantástico que, como jugador, uno espera con ilusión”, dijo el portero.



Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, también entregó su declaración previo al choque. Los hinchas del conjunto alemán sueñan con la clasificación a la gran final de la Uefa Champions League.

Llega un duelo que puede ser histórico

“Para mí es un partido totalmente igualado, en el que los pequeños detalles marcarán la diferencia: decisiones, quizá del árbitro, decisiones de los jugadores sobre el terreno de juego. Ambos son excelentes en ataque. Ambos practican un pressing muy intenso. Ambos defienden muy, muy bien. Una de las semifinales se caracteriza totalmente por el ataque y la intensidad. La otra, quizá más por la estructura defensiva. Por eso es muy emocionante ver qué pasa, porque ahora se enfrentan dos equipos muy parecidos: el París y el Bayern”, aseguró.



El duelo, este martes 28 de abril, comenzará sobre las 2:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN. Los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.