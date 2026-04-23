Luis Díaz y el Bayern Múnich sufren terrible sanción tras clasificación en Champions League

La UEFA volvió a poner en el centro de la polémica al Bayern Múnich tras imponerle una dura sanción disciplinaria por un polémico acontecimiento que se vivió en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final contra Real Madrid en la Champions League.

La sanción se da tras los incidentes registrados con un grupo de fotógrafos durante el partido de vuelta, un episodio que generó controversia dentro y fuera del campo, pero que ahora le trajo consecuencias graves al Bayern.

Por poco cierran el Allianz Arena tras sanción al Bayern Múnich

Sin duda alguna el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid ha sido uno de los mejores en las últimas edición de la Champions League y en donde justamente Luis Díaz fue uno de los protagonistas, ya que marcó uno de los tantos que sirvieron para la remontada del equipo.

Fue justo en medio de la celebración del triunfo cuando ocurrieron los altercados, ya que algunos fotógrafos ubicados a nivel de cancha denunciaron empujones, obstrucciones y comportamientos inapropiados por parte de miembros del entorno del club bávaro.

Según los reportes oficiales, el incidente se produjo en una zona restringida donde los profesionales de la prensa gráfica desarrollaban su labor y varios hinchas irrumpieron allí, lo que obligó a la intervención de los delegados del partido y del personal de seguridad.

Tras analizar los informes arbitrales y los testimonios de los afectados, la UEFA determinó que existieron violaciones a los protocolos de respeto y seguridad hacia el personal acreditado. Como consecuencia, el organismo disciplinario decidió imponer una multa económica al Bayern Múnich, aunque también se consideró el cierre parcial de algunas gradas del Allianz Arena.

¡COLOMBIA CAMPEÓN SUB-17! Resumen: Colombia (4) vs. (0) Argentina | CONMEBOL Sub-17 2026

¿Cuánto deberá pagar Bayern Múnich tras la sanción de UEFA?

Tras los hechos ocurridos en el Allianz Arena, El Bayern Munich fue sancionado este jueves por la UEFA con una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por el incidente en el cual fotógrafos de la prensa resultaron heridos durante la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el pasado 15 de abril ante el Real Madrid, aunque también se habría valorado cerrar parcialmente las gradas del Allianz Arena.

Lea también Marie-Louise Eta y su mensaje al ruido por ser primera mujer DT

¿Cuándo serán las semifinales entre Bayern Múnich vs PSG?

Las semifinales de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain ya tienen fechas confirmadas: