En el viejo continente, en las últimas horas, se filtró un inesperado adiós en Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



El centro delantero africano Nicolas Jackson, que llegó en 2025 al conjunto bávaro, no continuaría en el plantel profesional. El pase del atacante pertenece al Chelsea de la Premier League de Inglaterra.

Nicolas se iría

“La tendencia actual es que Nicolas #Jackson dejará al FC Bayern en el verano. Los jefes del Bayern y Vincent Kompany están satisfechos con sus actuaciones y profesionalismo”, informó el periodista Florian Plattenberg, especializado en el mercado de fichajes.



“Sin embargo, se planea un final en el verano, y actualmente no hay conversaciones sobre un segundo préstamo/traspaso permanente. Jackson tiene mucho interés y primero regresará al Chelsea”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Llegará un nuevo DT a la institución

Habrá que esperar para conocer si se termina concretando la salida del delantero, que no es habitual titular en Bayern Múnich. El general inicialista es el británico Harry Kane, que estaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



Entre otras noticias del Bayern Múnich de Alemania, el mismo periodista señaló que el brasileño Dante llegará, de cara a la siguiente temporada, para entrenar a la categoría Sub 17.

El brasileño Dante

“Dante se convertirá en el nuevo entrenador principal del equipo Sub-23 para la próxima temporada, sucediendo a Holger Seitz. El contrato ha sido firmado”, comentó Florian sobre el tema.



“La leyenda de 42 años tomará el mando tras retirarse este verano. Además de liderar a los Sub-23, también entrenará al equipo de la Youth League del Bayern la próxima temporada: una primera vez para el club y un signo de gran aprecio”, sentenció. El equipo bávaro se empieza a anticipar desde ya a lo que será la nueva temporada.