Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz: “Será su suplente”

La temporada empieza a tomar forma en las ligas más importantes de Europa y la Bundesliga espera volver al ruedo con un Bayern Múnich que quiere volver a dar golpes, no solo en las competencias locales, sino internacionales. El máximo objetivo será la UEFA Champions League que Luis Fernando Díaz Marulanda le ha hecho falta desde que empezó su trayectoria en Europa.

Hace unos días salió un rumor que avisaba que el Al Hilal de Arabia Saudita está interesado en el fichaje de Luis Díaz. Los saudíes tienen el capital económico suficiente para poder convencer al Bayern Múnich de una posible negociación. Hasta ahora, no ha llegado ninguna oferta.

Parece que en el mercado de fichajes no va a llegar nadie capaz de sacar a ‘Lucho’ de la titular, y el equipo bávaro estaría armando una plantilla de titulares y por cada posición, un suplente ideal. Parece que el Bayern ya tendría listo el revulsivo del colombiano.

ARIJON IBRAHIMOVIC, EL REEMPLAZO IDEAL DE LUIS DÍAZ

Vincent Kompany tiene claro que el jugador titular por esa banda izquierda es nada más ni nada menos que el guajiro. En cada partido, ‘Lucho’ era el que más minutos sumó a lo largo de la temporada. Esa intensidad se notó en el Mundial que no pudo tener su mejor versión.

Para este nuevo torneo que viene, regresará el canterano Arijon Ibrahimovic a la plantilla para intentar ganar un espacio en el plantel. La cosa es que su posición natural es la de extremo izquierdo, lugar en el que juega Luis Díaz. Por esta razón, el juvenil de 20 años ya sabe que le tocará esperar su momento.

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Luis Díaz está primero que él en la plantilla y en la titularidad, pero el joven alemán podría ser el recambio de ‘Lucho’ en algunos partidos o en la Copa de Alemania durante las primeras rondas. De hecho, Arijon Ibrahimovic explicó que su rol será ser el suplente del colombiano.

Ibrahimovic recibió una nueva oportunidad tras estar cedido en otros clubes en tres ocasiones. El alemán dejó claro que, “feliz de tener la oportunidad de jugar en uno de los clubes más grande del mundo y de hacer que esa oportunidad valga la pena. Estoy muy feliz, voy a ser el suplente de Luis Díaz. Quiero tener la oportunidad de mostrarme en el club y si se da la oportunidad, aprovecharla".

¿CUÁNDO REGRESARÍA LUIS DÍAZ AL BAYERN MÚNICH?

Bayern Múnich ya trabaja desde hace varios días con un grupo de jugadores para alistar la temporada que arrancará en el mes de agosto. Sin Luis Díaz, el equipo teutón enfrentará un amistoso el 30 de julio ante el Rottach-Egen.

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En esos partidos no estará ‘Lucho’ que apenas estará sumando entrenamientos en esos momentos con el Bayern. Su regreso a las canchas sería en comienzos de agosto durante la gira asiática para competir en la Audi Summer. En ese certamen amistoso se medirá con el Jeju United de Corea del Sur y frente al Aston Villa el 4 y 7 de agosto respectivamente.

Sin duda alguna, Luis Díaz espera volver a encontrar su mejor nivel para dejar en alto su nueva temporada con el Bayern Múnich. Claramente, la apuesta será conseguir la UEFA Champions League que será el máximo objetivo por parte de los bávaros y de ‘Lucho’ que nunca ha ganado ese torneo internacional.