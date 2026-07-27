Cúcuta Deportivo tomó decisión: comunicado oficial tras derrota con Once Caldas

Cúcuta Deportivo tuvo un amargo debut en la Liga BetPlay-II de 2026 al caer goleado en condición de visita 1-5 ante Once Caldas en partido que se llevó a cabo en el estadio Palogrande de Manizales.

El resultado dejó importantes críticas hacia el equipo motilón, principalmente al grupo de jugadores y al cuerpo técnico comandado por Richard Páez.

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Y es que en la afición de Cúcuta Deportivo hay preocupación por la lucha en cuanto a la tabla del descenso y al no disputar los puestos de clasificación al grupo de los ocho.

Cúcuta Deportivo emitió comunicado

Este lunes 27 de julio, Cúcuta Deportivo emitió un comunicado con el que quiso pedirle disculpas a su afición por la estruendosa derrota.

"Ante la presentación y el resultado obtenido en nuestro primer compromiso de la Liga BetPlay 2026-II, que ha generado preocupación por la situación del equipo en la tabla del descenso, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a toda la afición", señala el comunicado.

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Seguidamente, el equipo motilón agregó que el rendimiento demostrado ante Once Caldas no representa los objetivos del plantel.

"Somos plenamente conscientes de que lo sucedido en este encuentro no representa los objetivos deportivos ni el compromiso de esta institución. Por ellos, ratificamos que todo el trabajo de la directiva, cuerpo técnico, jugadores y demás integrantes del club está enfocado en alcanzar la permanencia del Cúcuta Deportivo en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano", se explicó.

Finalmente, Cúcuta Deportivo aseguró que no acepta versiones que pongan en duda el compromiso de los jugadores y del equipo.

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"Rechazamos las versiones que ponen en duda nuestro compromiso con el propósito. Nuestra única intención es competir con responsabilidad, mejorar en cada jornada y demostrar en el terreno de juego que contamos con la capacidad y la convicción para revertir este inicio y alcanzar los resultados que nuestra institución su afición merecen", se explicó en el comunicado.