Bayern Múnich tomó decisión con Luis Díaz tras supuesto interés de Al Hilal

El futuro del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz está definido, a pesar del reciente interés dado a conocer por parte del Al Hilal de Arabia Saudita, que estaría dispuesto a pagar más de 70 millones de euros al Bayern Múnich para hacerse con sus servicios y además ofrecerle a Lucho un salario superior a los 25 millones de euros.

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Bayern Múnich no dejará ir a Luis Díaz

Este martes 28 de julio, Bayern Múnich dio a conocer su postura oficial con respecto al interés de Al Hilal por Luis Díaz.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, y el director ejecutivo del club, Jan-Christian Dreesen, fueron contundentes al asegurar que el colombiano es intransferible y seguirá siendo parte del equipo alemán.

"¿Luis Díaz a Al Hilal? ¡Seríamos estúpidos si lo vendiéramos! No es una historia real. Estamos preparados para mantener nuestra plantilla", afirmó Dreesen a Kicker.

El futbolista colombiano tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio de 2029 y recibe un salario que llega a los 16 millones de euros.

Números de Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern Múnich

La temporada 2025/2026 fue la primera de Luis Fernando Díaz como jugador del Bayern Múnich.

El colombiano brilló al ser titular indiscutido del gigante de Baviera, club con el que disputó 32 partidos por Bundesliga, seis por Copa de Alemania, uno por Supe Copa de Alemania, 12 por Champions League, anotar 26 goles y dar 19 asistencias.

Estos números pusieron a Díaz como uno de los mejores jugadores de Bayern Múnich en la temporada, solo por detrás de Harry Kane y Michael Olise.