Carlos Antonio Vélez opina sobre la posibilidad de que Luis Díaz vaya a Al Hilal

En las últimas horas, a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, se ha mencionado que el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda podría cambiar de equipo.

Lucho podría ir a Arabia

Se dice que el exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal podría convertirse en nuevo fichaje del Al Hilal FC, equipo de la liga de Arabia Saudita. Este país, como bien se sabe, cada vez se llena más de estrellas.



El guajiro apenas lleva una temporada con el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania y durante su primer año mantuvo un muy buen rendimiento, el cual le aseguró su titularidad.



Tras el rumor sobre su posible traspaso a la liga de Arabia Saudita, muchos seguidores de Lucho Díaz e hinchas de la Selección Colombia de Mayores le piden que se mantenga en la élite, en el Bayern.

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¿Qué dijo Carlos Antonio?

Muchas personas se han pronunciado al respecto y uno de ellos fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien habló este martes 28 de julio en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports.



Esto opina Carlos Antonio Vélez: “Dicen que Al Hilal lo quiere y que Lucho estaría interesado en irse. Recuerden que Lucho tiene una edad importante. Él no es un niño, no es un pelado de 19 o 20 años. Él ya es un hombre hecho y derecho. Es un hombre grande”, manifestó.

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¿Lucho cambiará de club?

“A nadie se le puede negar el asegurarse económicamente; hablan de 25 millones anuales, es una fortuna. Y Al Hilal es un equipo ganador. Les doy mi opinión: a mí me parecería una pérdida muy grande para Bayern Múnich, una ganancia muy grande para Al Hilal. Económicamente, sería maravilloso para Lucho. Yo no creo que él pueda perder vigencia e importancia para la Selección", añadió.



Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer si el exfutbolista del Liverpool de la Premier League de Inglaterra seguirá su carrera deportiva en el Al Hilal FC.