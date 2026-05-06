En tan solo unos minutos, en el mítico estadio Allianz Arena, Bayern Múnich de Alemania va a recibir al Paris Saint-Germain de Francia por el partido de vuelta de la Uefa Champions League.



El compromiso de ida, jugado en el Parque de los Príncipes, como bien se sabe, terminó 5 goles a 4 a favor del conjunto galo. Debido a este resultado, la escuadra teutona tiene que salir desde el arranque con toda la intención de igualar el marcador global.

Lucho es titular

En aquel cotejo, el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda fue la gran figura. El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal marcó un tremendo golazo que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

Y ya que se menciona a la estrella de la Selección Colombia de Mayores, Bayern Múnich tomó una última decisión con esta. El guajiro volvió a ser elegido como titular para el cotejo de vuelta.

El colombiano es figura

Esto era muy probable que sucediera, debido al gran rendimiento que ha tenido Luis Fernando desde que arribó al club. El director técnico belga Vincent Kompany confía plenamente en el cafetero.



De cara al cotejo, es de resaltar también, se pronunció Jan-Christian Dreesen, directivo de la institución. En Bayern Múnich de Alemania confían en la remontada y la clasificación a la gran final.

Palabras de Jan-Christian Dreesen

“En un día como este, ante todo eres un aficionado al fútbol, ​​así que, como el resto de millones de personas: con expectación, nerviosismo y todas las emociones incluidas. También me alegro por Vincent Kompany de que pueda volver a su trabajo en la banda. Lo pasó un poco mal en la tribuna de prensa en París”, expresó.



“Desde el principio estaba claro que estos dos partidos contra el París Saint-Germain nos exigirían el máximo. Íbamos perdiendo por un gol al descanso, y así es exactamente como tenemos que afrontarlo: con humildad, porque el París Saint-Germain tiene un equipo excepcional, pero también con confianza. No recuerdo una fiesta posterior a un partido de Champions League con un ambiente comparable al de la semana pasada en París”, añadió.