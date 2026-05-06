Luis Díaz se ilusiona con estadística del Bayern vs PSG: “No lo tiene fácil”

No es la primera vez en la que Luis Fernando Díaz está buscando sellar la clasificación para una final de la UEFA Champions League. Ya lo había hecho en el 2022 con el Liverpool en un desenlace negativo frente al Real Madrid con un solitario gol de Vinícius Júnior que acabó con la ilusión de los ‘Reds’.

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Ahora con el Bayern Múnich, la cosa puede ser diferente con una semifinal compleja en la que deben remontarle al Paris Saint-Germain, pero el historial le da la mano a los bávaros que sueñan con jugar la final. El resultado en este momento favorece al elenco parisino, pero la estadística puede hacer de las suyas.

Luis Díaz ha sido de los mejores jugadores de esta temporada en el equipo alemán y en este caso, así como sucedió en París, el duelo en Alemania volverá a tener el protagonismo de los dos ataques goleadores con Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz para los teutones y Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

LA ESTADÍSTICA QUE FAVORECE AL BAYERN MÚNICH DE LUIS DÍAZ

Por las delanteras de ambas escuadras, por el PSG que es el actual campeón de la Liga de Campeones de Europa y por los títulos que ya ha ganado el Bayern Múnich, este será uno de los juegos más vibrantes buscando al rival del Arsenal en la final en Budapest.

Pero, la historia favorece al Bayern Múnich que sueña con sellar el paso a una nueva final, algo que lleva mucho tiempo sin suceder. En la página oficial de los alemanes reseñaron un dato histórico que les da la mano, “PSG llega a Múnich con el 5-4 a favor de la ida, pero históricamente no lo tiene fácil: en partidos europeos como visitante ante el FC Bayern, los parisinos han perdido en cinco ocasiones, más que ante cualquier otro rival. Solo frente al Manchester City y al Real Madrid presenta un porcentaje de derrotas a domicilio aún mayor”.

La página también marca esa paridad que hay en estos momentos por los números de los delanteros del Bayern Múnich y los del Paris Saint-Germain, “como en el Bayern, el gran aval del PSG está en su potencial ofensivo: con 43 goles, presenta el ataque más goleador de esta edición de la Champions League. Su jugador clave, Khvicha Kvaratskhelia, ha participado directamente en 15 tantos (diez goles y cinco asistencias), un récord del club en una temporada de Champions”.

Estos dos datos demuestran la superioridad histórica del Bayern Múnich, pero, también indican la igualdad que hay en estos momentos entre dos de los mejores clubes del mundo. El Paris Saint-Germain ya lo demostró en la pasada Champions cuando golearon al Inter de Milan en la final.

LUIS DÍAZ GENERA TEMOR EN EL PARIS SAINT-GERMAIN

Calentando el partido, Luis Díaz quiere dar un golpe en condición de local y superar el marcador global que favorece a los parisinos en estos momentos con un resultado de 5-4 para los parisinos. Warren Zäire-Emery, otro de los volantes importantes del momento también habló acerca del protagonismo del colombiano.

‘Lucho’ genera expectativa en este duelo, y Warren Zäire-Emery indicó que, “Luis Díaz puede hacer de todo, pero los tres atacantes del Bayern son jugadores excepcionales. Es difícil defenderse de todos. En el partido de ida hicimos un buen trabajo defensivo, a pesar de los goles encajados. Cuando los rivales son tan fuertes, apenas puedes permitirte errores. Eso quedó demostrado en el partido de ida. Estaremos preparados para todos los atacantes".

HABRÍA FINAL ENTRE COLOMBIANOS SI EL BAYERN MÚNICH CLASIFICA

Aunque tomó la decisión de representar a España que es el país en donde nació y donde se ha formado como jugador profesional, el defensor central, Cristhian Mosquera cuenta con raíces colombianas y era una de las posibilidades para ser convocado en la Selección Colombia.

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Luis Díaz se vería las caras con el Arsenal en caso de pasar a la final superando al PSG. En este partido habría un encuentro entre Cristhian Mosquera y ‘Lucho’. Mosquera tendrá que frenar al guajiro que sueña con ganar el título después de perderlo en el 2022. No obstante, los ‘Gunners’ también quieren romper la historia y alzar la ‘Orejona’ por primera vez.