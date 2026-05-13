Bayern Múnich, el equipo más grande de Alemania y uno de los más importantes del mundo, habría tomado una última decisión con el futuro del experimentado arquero Manuel Peter Neuer​​.



El conjunto bávaro, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, le renovará el contrato al portero de 40 años hasta junio de 2027. El anuncio se daría en los próximos días.

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El nuevo contrato

“Nuevo contrato de Manuel Neuer - ACUERDO CERRADO. La leyenda de 40 años extiende su contrato hasta 2027. Acuerdo completo alcanzado. Salario reducido, actualmente estimado en hasta €20m brutos por año”, informó al respecto el periodista Florian Plettenberg.

“La firma se espera que tenga lugar, si es posible, antes del próximo y último partido en casa de la temporada contra el 1. FC Köln el sábado. El Bayern está preparando el anuncio”, añadió Florian, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Alegría bávara por Manuel

Muchos hinchas del Bayern Múnich, que ya se coronó como campeón anticipado de la Bundesliga, se alegraron con la noticia de la extensión de contrato del guardameta, que ya lleva mucho tiempo en el club.



El portero, que nació en Gelsenkirchen, es considerado por muchos como el mejor arquero de la historia del deporte rey. Su disputa en lo más alto del podio es con el italiano Gianluigi Buffon.

Lucho seguirá compartiendo con el arquero

Luis Fernando Díaz Marulanda compartirá por lo menos una temporada más con una verdadera leyenda del fútbol profesional. Manuel Neuer ha sabido ganarlo todo con los colores del Bayern Múnich de Alemania.



Pero eso sí, esta temporada no podrá volver a levantar el trofeo de la Liga de Campeones de Europa, esto porque, como bien se sabe, en las semifinales, Bayern Múnich no pudo ante PSG de Francia.