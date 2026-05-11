¿Cuándo termina Luis Díaz la temporada con Bayern Múnich?

Luis Fernando Díaz ha tenido una brillante temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich, en donde se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo, teniendo en cuenta los buenos números en Bundesliga y en UEFA Champions League.

A pesar de no haber conquistado el título de la Champions League al caer en la serie semifinal ante París Saint Germain, el colombiano ha celebrado en la Supercopa de Alemania y en la Bundesliga y en próximos días podría conseguir otro campeonato.

Se tiene previsto que Lucho y su equipo Bayern Múnich enfrenten este sábado 23 de mayo a Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín en la Copa de Alemania.

¿Cuándo terminará la temporada Luis Díaz?

Luis Fernando Díaz terminará la temporada 2025/2026 con la camiseta de Bayern Múnich ente el sábado 16 y el sábado 23 de mayo.

Inicialmente, el colombiano deberá enfrentar con el gigante bávaro a Colombia en la fecha 34, la última de la Bundesliga.

Posteriormente, el sábado 23 de mayo se medirá con Stuttgart en la gran final de la Copa de Alemania en el estadio Olímpico de Berlín.

Los números de Luis Díaz en la temporada

En la temporada 2025/2026, Luis Fernando Díaz ha disputado 49 partidos entre Bundesliga, Supercopa de Alemania, Copa de Alemania y UEFA Champions League.

Díaz ha sumado 3885 minutos, anotado 25 goles y dado 17 asistencias.

¿Cuándo se sumaría Luis Díaz a la Selección Colombia?

Después de jugar la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo, Luis Fernando Díaz se sumaría a los trabajos de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo diez días después, ya que por reglamento de la FIFA deberá tener algunas jornadas de descanso.