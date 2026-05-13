Desde hace varias semanas, desde territorio europeo, se ha mencionado que Anthony Gordon es uno de los grandes objetivos del Bayern Múnich de Alemania de cara a lo que será la siguiente temporada.



El atacante de 25 años, como bien se sabe, milita en Newcastle United F. C. de la Premier League de Inglaterra. Su arribo al conjunto bávaro se daría, principalmente y según la prensa británica y alemana, como competencia del colombiano Luis Fernando Díaz.

Gordon sería suplente de Lucho

Gordon sería suplente del extremo izquierdo colombiano, que desde que llegó al Bayern Múnich ha tenido grandes actuaciones. El fichaje del jugador toma cada vez más fuerza y este miércoles 13 de mayo surgió una información muy importante sobre la gestión.



Ya habría acuerdos generales en el fichaje. Sin embargo, aunque los clubes están conversando, hay una diferencia en la valoración de Gordon. Newcastle pide más de 75 millones de euros.

Ya hay acuerdo, pero restan detalles

“Acuerdos generales ahora en marcha entre Anthony Gordon y el Bayern Múnich. Sin embargo, persiste una brecha en la valoración entre el Bayern y el Newcastle, con conversaciones club a club en curso. #NUFC busca £75m+. Hay optimismo de que la valoración del club será alcanzada dada la cantidad de interés inicial”, informó sobre el tema Ben Jacobs, especializado en el mercado de fichajes.

Las siguientes semanas y meses serán más que importantes para conocer si el fichaje de Anthony Gordon por Bayern Múnich de Alemania se termina concretando o no. Como avanza el asunto, es muy posible que la contratación se dé.

Una lucha compleja para el inglés

El nacido en Liverpool, de llegar a firmar con el equipo que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, tendrá un duro trabajo para ganarse la titularidad, esto porque Lucho tratará de seguir manteniendo un nivel más que positivo.



Bayern Múnich de Alemania se despide de la presente temporada con el título de la Bundesliga. El club de Luis Díaz quedó eliminado de las semifinales de la Uefa Champions League a manos del PSG de Francia.







