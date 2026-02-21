Bayern Múnich vs Frankfurt EN VIVO, 21 de febrero: hora y canal Bundesliga

Se vive una nueva fecha de la Bundesliga con un partidazo en el Allianz Arena entre el Bayern Múnich que tendrá que sacar adelante el liderato para seguir tomando varias diferencias en la cima, especialmente porque se acerca una nueva edición del clásico frente al Borussia Dortmund que aprieta la clasificación. Eintracht Frankfurt espera aguar esa celebración de los muniqueses.

Los bávaros llegan a este encuentro con seis puntos más que Borussia Dortmund. Si suman de a tres, podrían treparse a las sesenta unidades y sacarle nueve de diferencia a su clásico rival. Con Harry Kane y con Luis Díaz inspirados, el club dirigido por Vincent Kompany espera respetar la casa.

Luis Díaz se perfila para volver a ser titular en medio de una jornada de la Bundesliga que lo puede seguir afianzando como el segundo goleador de la institución solo por detrás de Harry Kane que ha tenido cifras inmejorables a lo largo de esta temporada.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt quiere asaltar Múnich con una victoria que los podría acercar a las competencias europeas. Las Águilas están en la séptima casilla con 31 unidades, a ocho del Bayer Leverkusen que está en zona de Conference League. Un vibrante duelo con realidades distintas que se vivirá en el Allianz Arena.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS EINTRACHT FRANKFURT POR LA BUNDESLIGA ESTE SÁBADO 21 DE FEBRERO

El partido entre el Bayern Múnich y el Eintracht Frankfurt que se jugará en el Allianz Arena arrancará a partir de las 9:30 de la mañana en horario de Colombia. Además, podrá ver el encuentro por la señal de Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE EL BAYERN MÚNICH Y EL EINTRACHT FRANKFURT

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30 A.M.

México: 8:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 10:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:30 A.M.