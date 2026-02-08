Bayern Múnich vs Hoffenheim EN VIVO, 8 de febrero: hora y canal Bundesliga

Ya van siendo dos partidos de la liga de Alemania en la que el Bayern Múnich no ha podido sumar de a tres y ya empieza a preocupar en un equipo tan grande como el elenco bávaro dirigido por Vincent Kompany. Ante el Hoffenheim, el Bayern debe sacar adelante la localía y llevarse las unidades en su casa.

Vea también: Alfredo Arias quería más ante Boyacá Chicó: "Nos faltó para ser contundentes"

Luis Díaz ha sido uno de los grandes futbolistas de esta temporada para Colombia y para el Bayern Múnich. El colombiano demostró impacto inmediato en la última fecha frente al Hamburgo ingresando y marcando en el segundo tiempo. Para este compromiso, el guajiro espera volver a sumar una anotación o asistencias para seguir dando de qué hablar en su primera temporada con los alemanes.

Bayern Múnich no pudo con Augsburgo en lo que fue la primera derrota del torneo y con el Hamburgo en un empate a dos tantos. No pueden ceder más unidades si quieren seguir sacando distancias en la punta del campeonato frente a un Borussia Dortmund que está a tres puntos parcialmente después de la victoria del cuadro ‘Negriamarillo’.

Para el Bayern no será un reto sencillo, pues, el Hoffenheim está en la parte alta del campeonato con grandes resultados. Su rival está en la tercera casilla a nueve puntos de la punta y a seis del Borussia Dortmund. De hecho, el Hoffenheim no pierde desde el 7 de diciembre.

Hoffenheim lleva siete partidos invictos con resultados llenos de goles, demostrando que es una de las ofensivas más importantes de la Bundesliga 2025/26. De esos compromisos, llega a este encuentro frente al Bayern Múnich con seis victorias y un empate.

Le puede interesar: Lucas González puso la cara tras la derrota: “No hemos sido nosotros”

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS HOFFENHEIM ESTE DOMINGO 8 DE FEBRERO

El partido entre el Bayern Múnich vs Hoffenheim de este domingo 8 de febrero en el Allianz Arena se llevará a cabo a partir de las 11:30 de la mañana, horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS HOFFENHEIM

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Lea también: Jarlan Barrera recibió portazo en la Liga BetPlay: nuevo rechazo en su futuro

Bolivia y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.