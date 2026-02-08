Lucas González puso la cara tras la derrota: “No hemos sido nosotros”

En esta nueva fecha de la Liga BetPlay, el Deportes Tolima, que hizo las veces de local en el Manuel Murillo Toro no pudo ante la visita de Llaneros que buscaba apretar la tabla con una victoria. Los de Villavicencio se llevaron los tres puntos con una sola anotación de Juan José Ramírez que fue suficiente para sacar adelante la victoria.

Aunque el Tolima tuvo una que otra opción clara en la que pecó de inocente como la de Ever Valencia tras un gran desborde de Eduar López, o la de Adrián Parra llegando al área y rematando fuerte sin dirección de arco, Llaneros pegó con contundencia y convirtió. Lucas González aseguró que el cuadro tolimense no fue el equipo habitual.

Dentro de las precisiones, el cuadro tolimense afortunadamente logró recuperarse en cuanto a las expulsiones. Para este compromiso ningún jugador vio la tarjeta roja y eso es positivo. Lucas González puso la cara tras la derrota en condición de local y por los fallos claros en la definición que tuvo el Tolima.

“NO HEMOS SIDO NOSOTROS”; LUCAS GONZÁLEZ TRAS LA DERROTA DEL TOLIMA

Aunque el Tolima tuvo opciones, Lucas González afirmó que hubo muchos detalles que lo dejan incómodo. Hará el análisis pertinente para evitar este tipo de cosas a futuro, “tengo que ver el partido nuevamente para tenerlo más claro. Es un equipo que se defiende bien y tiene muy buen entrenador. Cierra los espacios y se siente cómodo saliendo en ataque. Aunque hemos creado no hemos sido suficientemente nosotros. Nos ha costado y la que ellos tuvieron la metieron. No queda otra que levantarse temprano, evaluar y sacar conclusiones para el siguiente partido”.

Las ventajas que dio el Tolima y que significó la derrota, “el planteamiento que hacemos nunca es para darles ventajas al contrario. La primera parte no es buena ni mala, es muy regular, intentamos ajustar los cambios en el segundo tiempo. Élan (Ricardo) tiene que salir, entra ‘Tatay’, pensábamos que con lo que hicimos en la media parte podíamos estar más en la parte contraria y no lo logramos”.

Dudas en el planteamiento, el entrenador aseveró que, “los cambios que hacemos por la cantidad de partidos que se vienen encima. Si yo pienso que los jugadores son robots, simplemente los pones hasta que se le parte una pata y luego lo reemplazas. Son seres humanos, acumulan fatiga y si queremos tener chances reales de clasificar en Copa Libertadores, debemos tener a todos los jugadores disponibles y eso es en próximas semanas”.

La deuda con la afición, Lucas analizó que, “todos quedamos en deuda con la hinchada, a mí me duele y me da mucha rabia cuando perdemos partidos, pero sobre todo acá. Los logramos contagiar el semestre pasado cuando llegamos a la final y no logramos darles la alegría que se merecen. Quedamos en deuda, pero son tres puntos que vamos a recuperar afuera de casa contra algún equipo que creen que no se puede lograr y ya lo hicimos en el pasado”.

Por último, de la preocupante lesión de Élan Ricardo, una de las nuevas caras del Deportes Tolima sentenció que, “Élan tuvo un golpe en su rodilla, entiendo que tuvo un pequeño problema en la rótula, una dislocación de rótula, el médico se la volvió a poner en su lugar. Salió ahorita caminando, cojo y con dolor, pero esperamos hacer valoraciones para verdaderamente ver qué le pasó. Salió caminando, esperamos no sea grave”.