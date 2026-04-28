Bayern Múnich Vs PSG ¿Cuándo se juega la vuelta de las semis de Champions?

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, y el París Saint Germain disputan una vibrante serie semifinal en la UEFA Champions League.

Este martes 28 de abril, franceses y alemanes protagonizaron un emocionante partidazo en el duelo de ida que se llevó a cabo en el Parque de los Príncipes.

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PSG sacó una mínima ventaja en el duelo de ida al imponerse con marcador de 5-4.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich Vs PSG?

El partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro tendrá sede en el Allianz Arena de Múnich y se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney + y ESPN.

Luis Díaz, figura de Bayern en la Champions League

El colombiano Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

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Después de conquistar el título de la Bundesliga, el colombiano y el gigante de Baviera están en búsqueda del título de la Champions League.

Con el gol conseguido en el duelo de ida de la ronda semifinal contra PSG, Lucho llego a siete celebraciones en la actual Champions, en la que también registra tres asistencia.

De esta manera, Díaz cuenta con 11 incidencias directas de gol.