Bayern Múnich vs Sporting Lisboa EN VIVO, 9 de diciembre: hora y canal Champions League

Nueva fecha de la UEFA Champions League que poco a poco está llegando a su final en la fase de la liga. Un vibrante partido en el que el Bayern Múnich espera seguir dando de qué hablar con las primeras posiciones de la tabla general y para recuperarse después de un golpe sufrido por la derrota ante el Arsenal que le quitó la oportunidad de estar con puntaje perfecto.

Vea también: Leyenda del Liverpool apunta a Salah: “Causa el máximo daño posible”

Por otro lado, el Sporting de Lisboa debe sumar de a tres para pasar en unidades al Bayern Múnich, y, además, para meterse en las primeras posiciones para empezar a definir su clasificación a los octavos de final. En estos momentos, el elenco lisboeta está en la octava plaza clasificando de manera directa.

En este compromiso, el Bayern Múnich no podrá contar con la presencia de Luis Fernando Díaz que pagará una fecha más de sanción que le hace falta, mientras que el Sporting sí tendrá presencia colombiana con Luis Javier Suárez que seguramente estará en el frente de ataque.

Luis Javier espera dar el golpe ante un equipo que no quiere volver a sufrir una caída como la que sufrió con el Arsenal en Londres. El delantero colombiano quiere meter a su equipo dentro de las primeras plazas para poder sellar la clasificación y no perderse de las fases finales.

Le puede interesar: Nacional tendrá nuevo delantero en 2026; confirman su llegada

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BAYERN MÚNICH VS SPORTING LISBOA POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE ESTE MARTES 9 DE DICIEMBRE

El partido entre el Bayern Múnich y Sporting Lisboa por la fecha 6 de la UEFA Champions League se jugará a partir de las 12:45 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL BAYERN MÚNICH VS SPORTING LISBOA

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45 P.M.

México: 11:45 P.M.

Lea también: Miguel Borja ya tiene nuevo club: firmó contrato tras salir de River

Bolivia y Venezuela: 13:45 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:45 P.M.