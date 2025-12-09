Leyenda del Liverpool apunta a Salah: “Causa el máximo daño posible”

Lejos de ser el súper Liverpool de la temporada pasada que logró coronar el título de la Premier League, esta edición del rentado inglés no ha ido de la mejor manera para los dirigidos por Arne Slot. En quince fechas tienen 23 puntos en la décima posición.

Liverpool fue el equipo que más dinero gastó y rompió récords en la Premier League con Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, entre otros que dejaron en evidencia que poner millones sobre la mesa no es un factor diferencial en una competencia de tanta intensidad y de tanta importancia como el fútbol inglés.

Sumado a eso, todo se estancó en las últimas fechas con las decisiones técnicas de Arne Slot que decidió dejar a Mohamed Salah afuera de la lista de convocados, algo que acabó con la paciencia del egipcio y que no se quedó callado afirmando que su relación con el entrenador solía ser impecable y que ahora no.

Además, dejó claro que es como si alguien estuviera en contra de él en esta temporada. Nunca le había sucedido y, como consecuencia, Arne Slot lo dejó afuera de la lista de viajeros para enfrentar al Inter de Milan en la Champions League.

JAMIE CARRAGHER ESTALLÓ CONTRA MOHAMED SALAH

Desde su retiro como jugador profesional, el referente del Liverpool, Jamie Carragher se ha dedicado a ser comentarista deportivo en Sky Sports. Ante la rebelión de Mohamed Salah, el zaguero central que siempre ha tenido una buena relación con el egipcio estalló por las declaraciones del ex Chelsea.

Jamie Carragher señaló que, “me pareció vergonzoso lo que hizo después del partido. Algunas personas lo han descrito como un arrebato emocional, pero yo no lo creo así. Cada vez que Mo Salah se detiene en la zona mixta, algo que ha hecho cuatro veces en ocho años en el Liverpool, es algo coreografiado entre él y su agente para causar el máximo daño posible y reforzar su propia posición”.

De la mano de lo anterior, justificó sus declaraciones afirmando que ya lo ha hecho en varias ocasiones, “lo hizo hace 12 meses y yo se lo recriminé. Jugó con los sentimientos de los aficionados del Liverpool. El Liverpool era líder de la Liga. Ese era el momento de salir y presionar a la directiva del Liverpool, así que durante el resto de la temporada habría pancartas entre el público diciendo que le dieran el dinero que pedía Mo”.

Luego, indicó que el egipcio esperó a una mala racha para poder explotar junto con sus suplencias que han dado de qué hablar, “esta vez ha esperado a que el Liverpool obtuviera un mal resultado. Los aficionados del Liverpool, los directivos, el entrenador... todos los que forman parte del club se sienten como si estuvieran en la cuneta en este momento, y él ha elegido ese momento para ir a por el entrenador y tal vez intentar que lo despidan. Así es como yo lo veo”.

La novela seguirá dando de qué hablar con la rebeldía de Mohamed Salah contra Arne Slot y el Liverpool. El primer aviso fue haberlo dejado afuera de la convocatoria para el partido de la UEFA Champions League. Habrá que esperar qué decisiones tomará el neerlandés para la próxima fecha de la Premier League.