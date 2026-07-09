Bayern reaccionó al Mundial de Luis Díaz con sentido mensaje: “Habrá revanchas”

Terminó el camino de Luis Díaz y de la Selección Colombia en el Mundial tras el empate sin goles con Suiza y una derrota en la tanda de penales con un resultado de 3-4 en los octavos de final. El guajiro no tuvo el mejor torneo a comparación de lo que se esperaba por su buen momento en el Bayern Múnich.

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Un gol, una asistencia, muchos fueras de lugares que perjudicaron al ex Liverpool en la competencia fue el desempeño de Luis Díaz. Se esperaba mucho más gracias a su mejor temporada que tuvo en el Bayern Múnich, pero realmente le faltó ese picante.

No fue el mismo Luis Díaz atrevido de la Bundesliga y no pudo cambiar el panorama de una selección que nunca tuvo un goleador en este Mundial y que le tocó acudir a Daniel Muñoz como el máximo artillero con dos goles conseguidos en la fase de grupos.

Después de la eliminación, Bayern Múnich no se olvidó de ‘Lucho’ y le dedicó un corto mensaje de aliento para lo que viene. En próximos días tendrá que regresar a Alemania y preparar la temporada en busca de revanchas en su club como la Champions League e intentar de nuevo en un Mundial para el 2030.

EL MENSAJE DEL BAYERN MÚNICH A LUIS DÍAZ TRAS LA ELIMINACIÓN DEL MUNDIAL

Su primera experiencia mundialista no terminó siendo la mejor a nivel individual ni grupal. Luis Díaz estuvo lejos de sus números en la temporada con el Bayern Múnich. Apenas un gol y una asistencia en cinco partidos disputados, muy lejanos de esos 26 goles y 20 asistencias que dio en la temporada.

Y claro, un Mundial va más rápido y tiene menos partidos que una temporada completa e la Bundesliga. Sin embargo, quedó a deber por su poca pegada y poca incidencia goleadora para el plantel cafetero. Bayern Múnich recordó a ‘Lucho’ con un corto mensaje.

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En su cuenta de X en español, el Bayern reaccionó a la eliminación del colombiano en el Mundial, “derrota por penales para Colombia. Cabeza arriba, Lucho. Habrá revancha”. A Luis Díaz le tocará levantar la cabeza y seguir adelante con los retos de la Bundesliga y con la selección.

Vale la pena acotar que Luis Díaz será el referente de la Selección Colombia a partir de ahora por la despedida de James Rodríguez después de la eliminación de la Copa del Mundo. ‘Lucho’ tendrá que ponerse el equipo al hombro en busca de volver a ser protagonistas.

LUIS DÍAZ Y LOS PRIMEROS RETOS QUE TENDRÁ EN ALEMANIA

Ya sin más partidos con la Selección Colombia, Luis Díaz preparará la temporada con el Bayern Múnich. Los primeros retos arrancarán en el mes de agosto con la Bundesliga como el objetivo en Alemania. El debut será el 28 de agosto en el Allianz Arena enfrentando a Stuttgart.

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Además, Luis Díaz tendrá la oportunidad de ser campeón en los primeros días de agosto. Bayern Múnich se medirá nada más ni nada menos que con el Borussia Dortmund el 22 de agosto en la primera edición del ‘Der Klassiker’ de la temporada para definir la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz tendrá que mejorar sus números en su segunda temporada. Dejó en alto la vara con 26 anotaciones y 20 asistencias en 51 partidos disputados. El colombiano también pone los ojos en la UEFA Champions League como el máximo objetivo del Bayern Múnich.