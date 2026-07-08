Millonarios confirmó buena noticia para la Liga BetPlay - II

El día 30 de abril del presente año, Millonarios FC, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, informó que, por problemas de salud, Carlos Darwin Quintero se tenía que retirar por un tiempo de la actividad deportiva.



“Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva. El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre”, comunicó la institución.

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Quintero ya entrena

Tras varias semanas, el equipo azul de la capital del país se pronunció e indicó que Carlos Darwin Quintero ya está entrenando a la par de sus compañeros. Millonarios compartió unas fotos en las que aparece el experimentado jugador.

“Millonarios FC informa que Carlos Darwin Quintero ya se integró a los trabajos de campo junto al resto del plantel”, dijo el club por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Quintero estará disponible para la segunda Liga

El exjugador del Deportivo Pereira, que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, podrá estar disponible para jugar con el embajador la liga colombiana del segundo semestre del año.



Y de cara a la segunda liga, precisamente, Millonarios confirmó en los últimos días la llegada de Francisco Chaverra, quien arribó al plantel azul procedente del Deportivo Independiente Medellín.

El nuevo refuerzo azul

“Millonarios FC informa que, luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Francisco Chaverra se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador llegó en condición de préstamo a un año. Francisco nació el 13 de marzo de 2000 en Cali y debutó profesionalmente con Orsomarso SC. Posteriormente hizo parte de La Equidad, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, club del que llega procedente”, escribió el equipo.



“Chaverra se ha caracterizado por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas, cualidades que lo convierten en una pieza importante. Su llegada refuerza el frente de ataque y aporta nuevas alternativas ofensivas al equipo”, sentenció.





