Borrado por Lorenzo en el Mundial ya fue presentado por León

El Mundial está a punto de llegar a su fin y esto ha llevado a que se intensifiquen los movimientos en el mercado de fichajes, principalmente en el caso de las selecciones que ya se despidieron del certamen mundialista, tal como es el caso de la Selección Colombia.

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El equipo comandado por Néstor Lorenzo tuvo una actuación destacada a lo largo de su paso hasta los octavos de final y pudo haber llegado a dar más. Sin embargo fue Suiza la que se quedó con el cupo a la siguiente instancia, pero la presencia cafetera en el Mundial dejó también un panorama positivo para los futbolistas, ya que les abre puertas al cambio de club, tal como es el caso de Jhohan Romaña, quien formó parte de la prelista del argentino y ya fue presentado por su nuevo equipo.

Jhohan Romaña es oficialmente nuevo jugador de León

Una de las grandes figuras de Colombia actualmente, aunque no formó parte de la fiesta mundialista, es nada más ni nada menos que el defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña, quien se ha venido caracterizando como un jugador muy sólido, pero al que todavía no le alcanza para ganar un puesto en las convocatorias habituales de la selección.

Sin embargo, a nivel de clubes su nivel es extraordinario, lo que le abrió en primera instancia las puertas de un grande del Fútbol Argentino como San Lorenzo y ahora de la Liga MX ya que se reveló que jugará con la camiseta del Club León a partir del semestre de clausura de la temporada 2026.

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Pese a tener contrato todavía hasta el 31 de diciembre de 2026 el club decidió rescindir de su contrato para que forme parte del León de México a cambio de percibir un resarcimiento económico de USD 800.000. Asimismo, la institución conservará un 10% de plusvalía sobre una futura venta.

Con 27 años, Jhohan Romaña llamó la atención de grandes equipos como Boca Juniors y River Plate, pero en el camino se apareció la Liga MX como su nueva competencia y ahora el zaguero firmará contrato hasta el 30 de junio de 2030, de acuerdo con César Luis Merlo.

¿Cómo le fue a Jhohan Romaña con San Lorenzo?

Romaña aterrizó en suelo argentino a inicios de la temporada 2024 tras su paso por Olimpia de Paraguay y desde que arribó a San Lorenzo se convirtió en una pieza indispensable en la zaga defensiva, llegando a disputar 104 partidos, más de 9.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se reportó con 2 goles y 2 asistencias.

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Lo que dice la prensa partidaria de León

Se espera, entonces, que el traspaso se haga oficial en las próximas horas. El fútbol mexicano sigue demostrando su fortaleza económica para cerrar fichajes destacados en el mercado.



“Romaña, colombiano de 27 años, es pieza clave en San Lorenzo desde su llegada el 8 de enero de 2024, con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Su valor de mercado actualizado al 22 de mayo de 2026 es de 6 millones de euros, el más alto del plantel azulgrana y uno de los más elevados entre los defensores del torneo argentino”, señaló el portal partidario Soy Fiera, sobre el asunto.