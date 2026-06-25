Desde hace varias semanas, se viene diciendo en el viejo continente que el poderoso Real Madrid de España quiere fichar al atacante Michael Olise, del Bayern Múnich de la Bundesliga alemana.



Olise, como bien se sabe, está con la selección de Francia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Michael es titular en el equipo galo.

La estrategia del Bayern

Ante el supuesto interés del Real Madrid por el francés, el Bayern Múnich, donde también juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, tiene clara su posición.



El equipo, que es dirigido por el belga Vincent Kompany, quiere blindar a Michael Olise con una renovación de contrato que traería consigo un aumento salarial más que considerable.

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La renovación del extremo

“Pero del futuro de Olise, gran sueño del Real Madrid y de muchos otros grandes del fútbol mundial, se sigue hablando. El miércoles trascendió que el Bayern quiere doblarle el salario (pasaría a cobrar unos 25 millones de euros por temporada) para que renueve hasta 2031”, reseña Mundo Deportivo.



“No está dispuesto de ninguna de las maneras el club muniqués a que se vaya el elegido mejor jugador de la Bundesliga 2025-26, el futbolista más determinante del actual Bayern junto a Harry Kane y que está siendo clave también para Francia en lo que llevamos de Mundial”, añadió.

¿Cómo le terminará de ir a Olise en el Mundial?

Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer, de manera oficial, si Michael Olise renueva su contrato con el Bayern Múnich hasta 2031. El anuncio se daría una vez finalice el Mundial FIFA 2026.



En la más reciente edición de la Liga de Campeones de Europa, Olise fue protagonista. Es posible que el jugador termine su participación en la Copa del Mundo como uno de los mejores jugadores.



