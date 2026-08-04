Bayern tomó primera decisión con Luis Díaz en la pretemporada

Vuelven las emociones del Bayern Múnich que sueña con volver a ganar todo en Alemania, pero con la necesidad de superar a los rivales europeos en la UEFA Champions League que será la máxima prioridad en esta temporada. Los bávaros ya cuentan con sus mejores fichas como Luis Díaz en la pretemporada.

Luis Díaz tuvo sus respectivas vacaciones después de una temporada de mucha exigencia a lo largo de la Bundesliga, y del Mundial con la Selección Colombia y ahora espera volver a ser importante con el equipo alemán. El colombiano regresó hace unos días a Alemania para volver a estar bajo las órdenes de Vincent Kompany.

El primer reto para Luis Díaz sería en la Audi Cup, una gira en Corea del Sur en la que el Bayern Múnich empezó la pretemporada internacional antes de afrontar la Bundesliga. Ante Jeju United, el entrenador belga tomó una contundente decisión con el guajiro.

LUIS DÍAZ EMPIEZA LA PRETEMPORADA COMO SUPLENTE

Sin duda alguna, Luis Díaz dejó en alto sus números en Bayern Múnich en su primera temporada como bávaro. El colombiano fue vital para conseguir tres títulos en Alemania, pero no les alcanzó para ganar la UEFA Champions League. Los alemanes ya están en Corea del Sur y hubo locura con ‘Lucho’ con hinchas que lo buscaron para que firmara camisas de la Selección Colombia y del Bayern.

Bajo ese panorama, Luis Díaz ya está en óptimas condiciones para ser de la partida con este Bayern Múnich. Sin embargo, la decisión de Vincent Kompany para enfrentar al Jeju United fue nada más ni nada menos que la de dejar al colombiano en el banquillo de suplentes.

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Luis Díaz espera sumar sus primeros minutos en la pretemporada después de no estar en los primeros partidos, uno de ellos que el Bayern perdió, y otro en el que los bávaros golearon con un 15-0 a un club aficionado.

LOS PRÓXIMOS RETOS DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MÚNICH

Seguramente sumará minutos en el partido contra el Jeju United, pero Luis Díaz podría estar en forma para ser titular por primera vez tras su regreso al Bayern Múnich para enfrentar al Aston Villa en la Audi Cup en Corea del Sur el viernes 7 de agosto.

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También estaría en el juego contra el Red Bull Leipzig el sábado 15 de agosto, fecha clave antes de que arranque la Bundesliga y el primer título que está en juego para el guajiro y para sus compañeros el 22 de dicho mes cuando enfrenten al Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania.

El debut en la Bundesliga del Bayern Múnich será el 28 de agosto para enfrentar en condición de local al Stuttgart. Luego tendrá DFB Pokal contra el VfL Osnabrück y jugarán luego en la segunda fecha contra Schalke, recientemente ascendido a la primera división.