Bayern tomó primera decisión con Luis Díaz tras el Mundial 2026

Con el título de la selección de España el domingo 19 de julio terminó la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México como las tres sedes marcando un histórico Mundial. Bajo ese panorama, los equipos ya empiezan a hacer sus respectivas pretemporadas y el Bayern Múnich espera por sus estrellas mundialistas.

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Una de las grandes novedades es la del fichaje del delantero marroquí, Ismael Saibari que se unió al Bayern Múnich y que espera dejar grandes sensaciones tras ser goleador de Marruecos en el Mundial. De Luis Fernando Díaz Marulanda se espera que pueda reencontrar su mejor nivel después de no impactar en la cita orbital.

Luis Díaz marcó un gol y dio una asistencia en los cinco partidos disputados. No pudo ser ese héroe esperado en el Mundial para la Selección Colombia y ahora busca mejorar sus números de la primera temporada con el Bayern Múnich. Los bávaros ya tomaron una primera decisión acerca del futuro de ‘Lucho’.

BAYERN MÚNICH LE PONE FECHA DE REGRESO A LUIS DÍAZ TRAS EL MUNDIAL

A lo largo de su primera temporada con el conjunto alemán, Luis Díaz dejó en alto su rendimiento con 26 goles y 20 asistencias en más de cincuenta partidos disputados. Ganó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania. Le quedó la Champions League como deuda para un extremo que ya había perdido una final de dicha competencia con el Liverpool en el 2022.

La eliminación de la Selección Colombia se presentó el miércoles 7 de julio en manos de Suiza en los lanzamientos desde el punto penal. Bayern sabe la intensidad del torneo orbital y le dio vacaciones al guajiro que debería presentarse a finales del mes para preparar los detalles de la temporada.

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Bajo ese panorama, Luis Díaz ya tiene fecha de regreso en Alemania. Siendo 21 de julio, al colombiano lo esperan entre esta semana o la siguiente en la sede deportiva del club bávaro con la necesidad de sumar regularidad en los entrenos. ‘Lucho’ estaría listo para afrontar los retos de la gira asiática que arrancará a partir de los primeros días de agosto.

LOS AMISTOSOS QUE JUGARÍA LUIS DÍAZ CON BAYERN MÚNICH

Bayern Múnich ya trabaja desde hace varios días con un grupo de jugadores para alistar la temporada que arrancará en el mes de agosto. Sin Luis Díaz, el equipo teutón enfrentará el 25 de julio un partido amistoso con Wehen Wiesbaden y el 30 ante el Rottach-Egen.

En esos partidos no estará ‘Lucho’ que apenas estará sumando entrenamientos en esos momentos con el Bayern. Su regreso a las canchas sería en comienzos de agosto durante la gira asiática para competir en la Audi Summer. En ese certamen amistoso se medirá con el Jeju United de Corea del Sur y frente al Aston Villa el 4 y 7 de agosto respectivamente.

Sin duda alguna, Luis Díaz espera volver a encontrar su mejor nivel para dejar en alto su nueva temporada con el Bayern Múnich. Claramente, la apuesta será conseguir la UEFA Champions League que será el máximo objetivo por parte de los bávaros y de ‘Lucho’ que nunca ha ganado ese torneo internacional.

¿CUÁNDO EMPIEZA LA BUNDESLIGA?

Además de los partidos amistosos en el Audi Summer, Luis Díaz tendrá que afrontar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania que serán los primeros retos y el primer título que podría ganar en la temporada 2026/27.

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El impacto de Luis Fernando se tendrá que ver en las competencias oficiales a partir del 22 de agosto cuando enfrente a Borussia Dortmund en la primera edición del clásico alemán de la temporada por la Supercopa de Alemania que podría ser el cuarto título del colombiano en el Bayern.

Por su parte, la Bundesliga arrancará a partir del 28 de agosto para el Bayern Múnich que tendrá que enfrentar al Stuttgart en la primera fecha del torneo de Alemania.