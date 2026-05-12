Beccacece confirmó a su primer convocado para el Mundial: hay sorpresa en Ecuador

En cada rueda de prensa de Sebastián Beccacece, el entrenador ha dejado claro que ya tiene una base de jugadores para la convocatoria del Mundial. Son 20 futbolistas los que ya tendría el seleccionado ecuatoriano, entre ellos, nada más ni nada menos que Enner Valencia, Hernán Galíndez, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, entre otros.

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Con esa lista de 20 jugadores que ya estaría definida para la selección de Ecuador, solo quedarían seis cupos disponibles que tendrá que decidir Sebastián Beccacece. Por eso, en la última Fecha FIFA, convocó a 34 futbolistas para ver otras posibilidades para componer la plantilla mundialista.

A un goleador como Enner Valencia no se le puede dejar afuera, además de máximo artillero histórico, es el capitán del cuadro ecuatoriano. Sin embargo, desde Ecuador lanzaron una noticia que no deja de asombrar, dado que sacaron a la luz el nombre del primer convocado, y, curiosamente, no es Enner ni uno de los referentes.

FILTRAN EL PRIMER CONVOCADO DE LA SELECCIÓN DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL 2026

Seguramente, no habrá sorpresas en la convocatoria con el protagonismo de Enner Valencia, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, y referentes. No obstante, Nicolás Rivera, periodista de Radio Diblu en el programa Al Toque afirmó que el primer jugador que estará en los amistosos y en el Mundial será nada más ni nada menos que John Yeboah.

Y es que, Sebastián Beccacece premiará al extremo que acaba de ser noticia en Europa por el ascenso del Venezia en el que figuró y ahora espera ganarse la confianza para afrontar la Serie A de Italia. Yeboah tendrá que unirse próximamente en la concentración de Ecuador.

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John Yeboah ha sido uno de los jugadores destacados en Europa, pero al lado de los que están en la Premier League, o de Willian Pacho o de Joel Ordóñez que se lo pelean en Inglaterra y en otras ligas competitivas, resulta curioso que el extremo recién ascendido sea el primer futbolista que convocó Sebastián Beccacece para los amistosos ante Arabia Saudita y Guatemala en Estados Unidos y para el debut ante Costa de Marfil.

A partir de esta noticia de John Yeboah, seguramente se irán conociendo los otros nombres oficiales de la lista de 26 jugadores que estarán en el Mundial enfrentando la fase de grupos contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

LAS DOS BAJAS QUE TENDRÍA ECUADOR ANTES DEL MUNDIAL

Sebastián Beccacece tendrá que estar pendiente de la evolución de Kevin Rodríguez que se lesionó en la fecha pasada en Bélgica y de Willian Pacho que quedó afuera de la convocatoria del PSG tras la UEFA Champions League. Además, Leonardo Campana llegaría entre algodones por la recuperación de una lesión que lo tiene en dudas de estar con el seleccionado ecuatoriano.

Willian Pacho y Piero Hincapié no podrán estar en el partido amistoso frente a Arabia Saudita que era tal vez el buen examen de cara al Mundial por la exigencia de medirse con una selección que participará en la cita orbital. Los dos zagueros jugarán la final de la Champions League entre PSG y Arsenal justamente el sábado 30 de mayo.

Con este panorama, Sebastián Beccacece tendrá que definir los reemplazos de los dos defensores para cubrir esas posiciones en el amistoso frente a Arabia Saudita. Ambos podrán estar disponibles para enfrentar a Guatemala el 7 de junio, siete días antes del debut contra Costa de Marfil.

FIFA TOMÓ DECISIÓN CON LA SANCIÓN DE MOISÉS CAICEDO

El 14 de junio, Ecuador arrancará el sueño mundialista enfrentando a Costa de Marfil en Estados Unidos. Antes de ese encuentro, Sebastián Beccacece sabía que no iba a poder contar con Moisés Caicedo que fue expulsado en la última fecha de las Eliminatorias.

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César Luis Merlo afirmó que, “FIFA dispuso la amnistía y Moisés Caicedo no está suspendido para jugar en el debut del Mundial”. Posteriormente, explicó que, “la explicación que me da FIFA a mí es que, “esta decisión fue tomada para garantizar que las asociaciones y miembros participantes puedan competir con sus planteles más fuertes posibles”. Algo que también acaba de comunicar la FIFA, es que se van a limpiar las tarjetas amarillas después de la fase de grupos y nuevamente después de cuartos de final”.