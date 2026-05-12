Varios cambios en la prelista de Gustavo Alfaro con Paraguay para el Mundial

Oficialmente queda menos de un mes para que ruede la pelota e inicie una nueva edición de la Copa Mundial en donde las selecciones sudamericanas serán quienes se roben el protagonismo gracias a la cantidad de jugadores que han venido destacando en los últimos años y que ahora brillarán en la competencia más importante representando a sus países.

Es justamente el equipo comandado por Gustavo Alfaro uno de los que más destacaron en las eliminatorias, complicándole la vida a grandes como Brasil y Colombia, con jugadores que militan en la élite del fútbol mundial, pero también a nivel local, ya que el estratega argentino apostó en su prelista por varios futbolistas de clubes como Olimpia.

Estos son los 55 convocados de la prelista de Alfaro con Paraguay

El director técnico argentino presentó una nómina preliminar de 55 futbolistas, mezcla de experiencia, juventud y algunas sorpresas, con la intención de definir en las próximas semanas la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Albirroja en Norteamérica.

La convocatoria preliminar confirma la base del equipo que logró devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia con futbolistas y referentes como Omar Alderete, Junior Alonso, Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa.

Además de las figuras habituales, la prelista incluye varios jugadores del torneo local, principalmente de Olimpia como Gastón Olveira, Adrián Alcaraz, Rubén Lezcano y Mateo Gamarra, y de Cerro Porteño, Junior “Gatito” Fernández, Gustavo Velázquez y Blas Riveros.

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Uno de los temas que más preocupa al cuerpo técnico es el estado físico de algunos jugadores importantes. El caso de Adam Bareiro, el delantero que milita en Boca Juniors quien forma parte de la prelista, pero llega con molestias físicas tras haber sufrido un desgarro en el duelo de octavos de final de la liga local frente a Huracán.

Aún así, la llegada de Alfaro transformó completamente el panorama de Paraguay y con esta prelista también llega a ilusionar, ya que desde su arribo en 2024, el técnico logró recuperar la competitividad histórica de la selección y construyó un equipo sólido, ordenado y con identidad.

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¿Cuándo anunciaría Gustavo Alfaro la lista oficial de Paraguay para el Mundial?

Según se ha dado a conocer desde suelo paraguayo, la decisión definitiva de Alfaro con los 26 jugadores que asistirán a la cita mundialista se vendría tomando después de dos semanas de intenso trabajo, justo el 1 de junio, a un par de días de dar inicio al certamen.

¿Cuándo debuta Gustavo Alfaro con Paraguay en el Mundial?

La selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro debutará en el Mundial de 2026 el próximo 12 de junio en la ciudad de Los Ángeles, frente a la Selección de Estados Unidos sobre las 20:00 hora Colombia.