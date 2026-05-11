Wilmar Roldán, considerado por muchos como el mejor árbitro del fútbol profesional colombiano, no será juez central en ningún partido de vuelta de los cuartos de final de la liga del primer semestre del año.



Pero eso sí, el nacido en Remedios, Antioquia, estará en uno de estos compromisos, pero como cuarto árbitro. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció que Roldán fue designado para ser cuarto juez en el Atlético Nacional de Medellín vs. Internacional de Bogotá.

Sorpresa con Wilmar

El árbitro central de ese compromiso será Carlos Ortega, del departamento de Bolívar. La oficialización de que Wilmar Roldán no será juez principal en ningún encuentro sorprendió a muchos fanáticos del fútbol profesional colombiano.



El choque en cuestión, cabe mencionar, marcha 2 goles a 1 a favor del conjunto verde y blanco que, ante su gente, tiene la gran posibilidad de clasificar a las semifinales del torneo. El paisa es favorito para lograr esto.

Un partido complejo

“El partido de primer partido se vio difícil, sabíamos que el Inter en su casa, a la hora que se jugó el partido, iba a ser complejo con la calidad de jugadores que ellos tienen, que lo demostró durante el torneo; fruto de eso, lograron clasificar”, dijo el director técnico de Nacional, Diego Arias, tras el duelo de ida, jugado en el estadio Metropolitano de Techo.



“Sin embargo, el equipo logró controlar el partido por muchos momentos. El primer tiempo ellos tuvieron algunas situaciones claras, además del gol que vino después de una jugada algo dudosa a favor nuestro que pudo ser penal y ellos, en una transición, nos convirtieron; el equipo se repuso, luchó, logró remontar”, añadió.

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La ilusión de Arias

Diego Arias, desde que está como entrenador principal de Atlético Nacional de Medellín, ha sido criticado por muchos hinchas. El estratega, es de resaltar, se coronó campeón de la Copa BetPlay, hace poco tiempo, ante Deportivo Independiente Medellín.



“Se jugó un partido, que creo que fue difícil, y dimos un primer paso en esta serie (2-1) y con toda la ilusión de poder cerrarlo con toda nuestra gente, que Dios quiera con el resultado que todos estamos esperando”, sentenció, en su momento, Diego Arias.



