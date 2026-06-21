¿Quién es Eloy Room, el arquero que logró increíble récord vs. Ecuador?

Por la segunda jornada del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Ecuador empató 0 a 0 con Curazao.



La gran figura del partido fue el arquero de Curazao, Eloy Room. En diferentes oportunidades, el guardameta, con tremendas atajadas, impidió que el equipo sudamericano marcara.

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El nombre del arquero es tendencia

“El penúltimo partido de la jornada 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó con un resultado poco esperado. Ecuador se cansó de fallar, aunque en gran parte fue por la actuación de Eloy Room, portero que ayudó a Curazao a sumar su primer punto en la historia del torneo. Con el marcador final, los dos equipos ponen en riesgo la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, pues ambos suman un punto en el Grupo E”, reseñó la FIFA tras el encuentro.



Eloy Room tiene 37 años. Nació el 6 de febrero del año 1989 en Nimega, Países Bajos. Juega en Miami FC de la USL Championship. Mide 1,88 metros y pesa 81 kg. Room comenzó su carrera en el territorio neerlandés.

¿Quién es Eloy Room?

Primero, vistió los colores del Vitesse. También supo hacer parte de las filas del PSV. En el año 2019 llegó al Columbus Crew de la MLS de los Estados Unidos. Estuvo, además, en el Brujas de Bélgica.



La tremenda actuación de Eloy Room en el duelo vs. Ecuador en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, le permitió cumplir un increíble récord de atajadas.

El récord de Eloy

“Eloy Room acaba de firmar el mayor número de paradas realizadas por un portero (15), en un mismo partido, en TODA la historia de la Copa del Mundo (más un tiro al palo), para terminar IMBATIDO”, señaló Mister Chip.

“Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de 2014, en un partido con prórroga y en el que, pese a su memorable actuación, el portero estadounidense concedió 2 goles y terminó siendo eliminado”, añadió.







