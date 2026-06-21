Este sábado 20 de junio, por la segunda jornada del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se disputó un tremendo partidazo.



La selección de Ecuador se enfrentó con su similar de Curazao. El compromiso se llevó a cabo en el estadio de Kansas, que contó con una muy buena presencia de hinchas. La gran mayoría de aficionados eran sudamericanos.

Ecuador estaba obligado a ganar

El combinado ecuatoriano estaba más que obligado a ganar, esto porque en la primera jornada perdió ante Costa de Marfil. Los dirigidos por el argentino Sebastián Andrés Beccacece no tenían margen de error.



La situación era similar en el equipo de Curazao, esto porque contra Alemania perdieron 7 tantos a 1. Las dos escuadras saltaron al terreno de juego con toda la intención de llevarse los tres puntos.

Los sudamericanos llegaron al torneo con una buena racha

“La Tricolor de Sebastián Beccacece había llegado a su debut mundialista con un invicto de 19 partidos y la convicción de un equipo listo para hacer historia, pero se reencontró con los fantasmas de su pasado: en casa todavía recuerdan con tristeza los remates al travesaño de Carlos Tenorio ante Inglaterra en Alemania 2006 y de Gonzalo Plata ante Países Bajos en 2022”, reseñó la FIFA previo al cotejo.



El compromiso estuvo entretenido de inicio a fin. En el papel, la selección favorita para llevarse el triunfo era la ecuatoriana, esto por una mejor nómina y por el proceso considerable que lleva.

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Ecuador y Curazao empataron sin goles

Sin embargo, Curazao se plantó muy fuerte en el terreno de juego y terminó sacando el 0 a 0. Ambos equipos no se hicieron daño. Ecuador sumó su primer punto, lo mismo que su adversario.



La selección de Alemania, ya clasificada a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, es líder con seis puntos. Costa de Marfil es segundo con tres unidades.