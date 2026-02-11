Beccacece no estaría en los planes de Ecuador: "No es idóneo"

Quedan cuatro meses exactos para que arranquen las emociones del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador parece estar en el ojo del huracán en el último tiempo, y es que, aunque Sebastián Beccacece cuenta con el aval de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con el mandato de Francisco Egas, no todo el mundo le da la mano al argentino.

Parece extraño que un entrenador que fue segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, que tuvo la mejor defensa con solo cinco goles en contra no cuente con los argumentos para quedarse dentro de la selección de cara a un Mundial clave para Ecuador.

Evidentemente, no hay mucho tiempo para improvisar y Sebastián Beccacece dirigirá a Ecuador en la Copa del Mundo. Se habla que su continuidad puede darse siempre y cuando haga un buen papel. Pero, hay mucha gente que no está de acuerdo con la extensión de su vínculo con la ‘Tri’.

LA POSTURA DE UNA LEYENDA DE ECUADOR

Desde hace mucho tiempo, en medio de las Eliminatorias se estaba hablando de Guillermo Almada como el candidato a tomar las riendas de la selección. En las elecciones presidenciales, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Ecuabet quería un cambio en caso de que quedara presidente de la FEF. Su intención era buscar justamente a Almada que firmó con Real Oviedo de España.

La Federación tiene las últimas decisiones con el director técnico y hay un apoyo total de Francisco Egas en Sebastián Beccacece. Los rumores de su salida y de un cambio vienen de otros actores que no están de acuerdo con los resultados del argentino, especialmente por los pocos goles anotados a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, apareció otro candidato para tomar la presidencia de la FEF. Es el sueño de Carlos Tenorio, uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección de Ecuador. Tenorio dio a conocer su perspectiva de Sebastián Beccacece y sentenció que no es el entrenador ideal.

En Radio Cobertura durante el mes de enero, Carlos Tenorio afirmó que, “yo creo que no es el estratega idóneo para la selección que tenemos, pero es una decisión que se respeta de la FEF”. Esta no es la primera vez que Tenorio se refiere a una posible salida del entrenador argentino. En noviembre también dejó clara su idea.

Carlos Tenorio indicó el 17 de noviembre que, “creo que estamos a tiempo de poder tomar la decisión de que un DT diferente nos pueda representar en la Copa del Mundo. Esto se debería dar, no nos vamos a lamentar mañana. Este es nuestro quinto Mundial, no hay nada que inventar. Claro que hay el tiempo necesario", declaraciones en Marca 90.

SEBASTIÁN BECCACECE Y SU PRÓXIMO RUMBO TRAS EL MUNDIAL

Su continuidad dependerá de qué tan lejos lleguen en el Mundial de 2026. Ecuador tiene un grupo complejo ante Curazao, Costa de Marfil y Alemania. Si clasifica a una instancia como cuartos de final o semifinal, contemplarían renovar a Sebastián Beccacece por un año más.

Sin embargo, en caso de que el entrenador argentino no siga y que haya un cambio desde la FEF con el apoyo y la confianza en Sebastián, ya hay interesados en contar con el director técnico actual de Ecuador. Se habla de otra selección como Chile y de Newell’s Old Boys. Habrá que esperar los resultados para conocer los próximos rumbos.