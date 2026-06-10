Daniela Arias lanzó mensaje tras la Liga de Naciones: “Por las generaciones que vienen”

Acabó el recorrido de la primera edición de la Liga de Naciones de la Conmebol con la presencia de la Selección Colombia que necesitaba dar un golpe de autoridad ante la ausencia de Brasil adjudicándose ese rótulo de potencia en el continente sudamericano.

Un mano a mano interesante nada más ni nada menos que con Argentina y una remontada por parte de Colombia que le dio la oportunidad de gritar campeonas en este certamen que quedará grabado para la eternidad como las primeras ganadoras. Cuando marcaron el cuarto tanto en Asunción, las argentinas también marcaron. De haber empatado o perdido, la ‘Albiceleste’ se quedaba con el título.

Aunque fueron de menos a más y remontaron el duelo, la zaga defensiva de Colombia no estuvo atenta en los rechaces y en la salida desde atrás que condicionaron bastante. Daniela Arias, una de las referentes en esa zona habló para los medios oficiales de la Selección Colombia y apuntó al futuro del combinado nacional.

DANIELA ARIAS Y SU MENSAJE PARA EL FUTURO: “POR LAS GENERACIONES QUE VIENEN”

La zaga defensiva fue uno de los grandes problemas de Colombia. El primer gol llegó por un penal tras un error de Katherine Tapia y no hubo defensoras para despejar el balón. El segundo, una mala salida de Tapia y nadie anticipó a Claudia Martínez y el tercero, un rechace al medio de Daniela Arias y ahí se gestó el gol de Lice Chamorro.

Sin embargo, Daniela Arias es una de las referentes y jugadoras de más experiencia en el grupo con 31 años encima. La santandereana del San Diego Wave afirmó que, “la verdad muy agradecidas por este proceso. En cada partido nos encontramos con un empate, gracias a Dios ganamos, no dejamos de creer, este equipo siempre fue de menos a más, hemos hecho historia”.

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Con mucho talento en las juveniles y en el futuro, Daniela Arias también dedicó palabras para lo que viene ahora, “tenemos esta medalla y levantamos la copa por nuestro país. Por todas las que han estado en este proceso, por las generaciones que vienen y las que comenzaron este camino”.

Finalmente, agradeció el apoyo de hinchas y de todas las que hicieron parte de este proceso, “sinceramente, agradecerles porque sin el apoyo de ellas, sin que hubieran dejado huella en este camino de seguro no estábamos contando esta historia. Agradecerles a todas las personas que nos han estado apoyando, a nuestras familias, a los que hacen el trabajo invisible, los que están detrás son los que nos ayudan en el día a día y nos siguen empujando. Esto es para Colombia, estamos felices, y mañana estaremos en casa”.

ÁNGELO MARSIGLIA REVELÓ EL OBJETIVO TRAS LA LIGA DE NACIONES

Después de lograr el objetivo en la Liga de Naciones, Ángelo Marsiglia, entrenador de la Selección Colombia afirmó que, “muy contentos, orgullosos de representar este país. Queríamos un título para la nación que tanto se lo merece. Lo habíamos buscado, se nos da a partir de lo que ya hemos podido conseguir que es la clasificación al Mundial y Juegos Olímpicos”.

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Sin embargo, dejó claro el objetivo de ahora en adelante, “queremos seguir haciendo historia, queremos un podio en el Mundial o en unos Juegos Olímpicos y tenemos que hacer una preparación ardua. Eso es lo que resta en este año y el próximo antes de la Copa del Mundo”.

Ángelo Marsiglia también aseveró que es momento de orgullo por conseguir una copa que merecían y que llevaban buscando desde hace un buen tiempo, “antes que teníamos un deseo latente de campeonar y en el entretiempo sabíamos que debíamos salir por el todo. Estábamos dando mucha oportunidad al rival, pero conseguimos remontar y podemos gritar que Colombia es campeona de la Liga de Naciones”.