Beccacece pone en duda su continuidad en Ecuador: “Veremos qué nos prepara la vida”

Desde las Eliminatorias Sudamericanas en las que la selección de Ecuador selló la clasificación de manera anticipada al Mundial siendo segundo detrás de Argentina, hubo varios comentarios acerca del futuro del seleccionado y de Sebastián Beccacece, entrenador argentino que recibió grandes críticas a lo largo del recorrido por el certamen.

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Apenas recibió cinco goles, pero fue de las selecciones que menos marcó. Las críticas de los aficionados se han hecho notar antes de encarar el Mundial en el que enfrentarán a Costa de Marfil, Curazao y a Alemania. Este tercer partido será clave pensando en clasificar a los dieciseisavos de final.

Sebastián Beccacece, a un mes de entregar la lista oficial de convocados dio algunas claves del objetivo que tiene con Ecuador, de su futuro en la selección de Ecuador dependiendo de lo que pase en la Copa del Mundo. El argentino espera con tranquilidad afrontar este reto orbital y luego verá qué podría suceder con su contrato.

LA CLAVE DE SEBASTIÁN BECCACECE PARA QUE ECUADOR HAGA UN BUEN MUNDIAL

Sebastián Beccacece participó en una entrevista con Radio La Red de Argentina y dejó claro qué tiene que hacer Ecuador para hacer una buena presentación en la fase de grupos del Mundial, “se llega a un momento donde hay varios futbolistas que vienen peleando por cosas importantes, Champions, Mundial de Clubes, Ligas importantes. Costa de Marfil tiene 20 jugadores en las cinco mejores ligas, nosotros tenemos seis solamente. Alemania tiene los 26, el 26 es Sané en Turquía”.

El entrenador argentino afirmó que, “si asumimos la responsabilidad de que es un momento y una generación que tiene mucho para dar, y que tiene que ir a jugar el Mundial desde el placer y el deseo, y no desde la obligación, porque hay otras selecciones con más historia, con más vivencia, seguramente no sea nuestro lugar más conveniente”.

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Ecuador hizo una gran presentación en las Eliminatorias Sudamericanas y con una base ya casi definida, esperan llegar lejos en esta cita mundialista. Además, el fogueo que han tenido en las Fechas FIFA también indica cosas buenas, después de que jugaran de igual a igual contra Marruecos y Países Bajos en empates.

LA CONTINUIDAD DE SEBASTIÁN BECCACECE EN ECUADOR: ¿HAY DUDAS?

A la ‘Tri’ le tocaron rivales complicados, pero ha demostrado esa energía para competir contra los grandes como lo hizo en los últimos amistosos. Sebastián Beccacece sabe que mucho de lo que pase en este Mundial será clave para definir su continuidad.

Por esta razón, el argentino está tranquilo con el panorama y con lo que será esta cita, “ahora tengo toda la energía y el foco en que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia, que es para lo que realmente nos preparamos y es lo que queremos y después veremos para qué es lo que nos prepara la vida”.

Sebastián Beccacece habló sobre la exigencia que tendrá en este grupo de la Copa del Mundo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania, “es una zona que nos va a exigir rendir al máximo, pero es donde más rinde el futbolista ecuatoriano. Después de la zona de Francia, para mí es una de las zonas más exigentes y nosotros estamos preparados para esa exigencia”.

SEBASTIÁN BECCACECE YA TENDRÍA LA BASE DEFINITIVA PARA EL MUNDIAL

Para este Mundial, las selecciones podrán convocar a 26 jugadores para afrontar el reto orbital. Sebastián Beccacece ha dejado entrever que ya tiene a 20 futbolistas definidos, y que faltarían solo seis para unirse a la convocatoria que se debe entregar oficialmente el 1 de junio, exactamente en un mes.

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Por esta razón, en la anterior Fecha FIFA, Sebastián Beccacece convocó a 34 jugadores para sacar de esa lista extensa a los últimos seis futbolistas que compondrán la lista oficial de jugadores. Bajo ese panorama, saldrán ocho futbolistas.

Antes de afrontar el debut en el Mundial contra Costa de Marfil, la selección de Ecuador enfrentará a Arabia Saudita en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey el próximo 30 de mayo. Mientras que el 7 de junio se medirán con Guatemala en Columbus, ciudad en donde concentrarán durante el certamen.