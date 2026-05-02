América recibió mala noticia para la fecha 19: Dimayor lo puso en problemas

Sin duda alguna, al América de Cali no le importa de a mucho esta última jornada de la Liga BetPlay 2026-I teniendo en cuenta que la prioridad en esta semana pasa por la Copa Sudamericana, competencia en la que infortunadamente perdieron ante Tigre en condición de visitante. De regreso al rentado colombiano tendrán que medirse con el Deportivo Pereira.

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Como ha sido la constante, un América ya clasificado y sin la posibilidad de quedar segundo en la tabla de posiciones, David González presentaría un equipo mixto en condición de local contra el Pereira. Los ojos estarán puestos en visitar a Alianza Atlético de Sullana entresemana para seguir con ilusiones en la Copa Sudamericana.

De igual forma, en condición de local, América espera cerrar la fase regular de la Liga BetPlay con una victoria y por esta razón, había enviado una importante solicitud para el Comité Disciplinario de la Dimayor. Infortunadamente, la última resolución no le dio la mano al cuadro vallecaucano.

LA RESPUESTA DE LA DIMAYOR A UNA SUSPENSIÓN DE SANCIÓN

Cuando se presenta una sanción para algún jugador de más de una fecha, los clubes pueden hacer uso del artículo 42 que indica que, tras pagar la mitad de la suspensión, el ente podría suspender la penalización. Eso buscaba el América de Cali con José Cavadía.

Al final del partido contra Fortaleza, José Cavadía vio la tarjeta roja y el Comité Disciplinario impuso una sanción de dos fechas que tendría que cumplir en el clásico vallecaucano y ahora con el Pereira. No jugó ante el Cali y América utilizó el artículo 42 para bajar la suspensión.

Ya cumplió la mitad de la sanción, pero la decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor fue nada más ni nada menos que rechazar la solicitud del América, dado que indicaron que la medida la tomó el árbitro central del partido que pasó el informe y declaró una penalización de dos fechas para José Cavadía.

Esta decisión de rechazar la solicitud del América fue descrita de la siguiente manera, “el Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR rechaza la solicitud formulada, considerando que no resulta competente para conocer la solicitud relativa a la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 043 de 2026, de conformidad con los artículos 63 literal d, 136 y 141 del CDU de la FCF, al ser claro que el jugador fue expulsado en el marco de un partido, decisión adoptada por el árbitro del encuentro quien calificó la falta en los términos del literal d) del artículo 63 del CDU de la FCF”.

AMÉRICA RECUPERA UNA FICHA CLAVE PARA ENFRENTAR A PEREIRA

Aunque no pudieron sacar provecho del artículo 42 para tener a José Cavadía en el partido de cierre en la Liga BetPlay ante el Deportivo Pereira, el elenco escarlata sí podrá tener al goleador ecuatoriano Daniel Valencia que también había sido expulsado en el encuentro frente a Fortaleza.

El América se juega sus cartas en la Copa Sudamericana frente al Alianza Atlético de Sullana y David González presentaría un equipo mixto en el duelo contra Pereira. Por eso era clave que José Cavadía pudiera estar, dado que es un jugador más suplente que titular partido a partido.

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Seguramente, Daniel Valencia tendría minutos, pero la idea sería que fuera suplente, dado que es un futbolista recurrentemente titular y lo estarían guardando para el duelo clave de la Copa Sudamericana en Perú.

Habrá que esperar las decisiones que tome David González con Daniel Valencia que regresa tras pagar la fecha de suspensión, mientras que, José Cavadía podría volver a las convocatorias del América de Cali en el primer partido de los Play-Offs todavía con rival a confirmar tras el sorteo el domingo 3 de mayo.