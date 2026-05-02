Junior tomaría primera decisión con el futuro de Jermein Peña tras Copa Libertadores

La Liga BetPlay 2026-I está llegando a su final con vibrantes partidos que marcarán la definición del todos contra todos con aspectos que todavía se deben decidir. Uno de ellos es la clasificación de los dos últimos clubes que disputarán los Play-Offs para buscar el título. Otro de ellos pasa por el duelo entre Junior vs Pasto.

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Y es que, el Junior y el Pasto ya están clasificados para los Play-Offs de la Liga BetPlay, pero este encuentro toma mucha importancia, dado que, en estos momentos, los volcánicos son segundos, y los barranquilleros pueden tomar esa ventaja deportiva que ya tiene Nacional. Alfredo Arias tomará la primera decisión con Jermein Zidane Peña tras su expulsión.

Junior no la pasa para nada bien en la Copa Libertadores con solo un punto de nueve unidades disponibles. En el partido pasado ante Sporting Cristal, Jermein Peña fue expulsado por una torpeza en la pelea por un balón y que terminó golpeando a su rival con el codo.

LA DECISIÓN INICIAL DEL JUNIOR CON JERMEIN PEÑA

Mucho se ha hablado de lo que puede pasar con el futuro de Jermein Zidane Peña después de lo que fue esa expulsión en la Copa Libertadores. Una sanción económica, o varios partidos afuera podría tener. De acuerdo con información de Paolo Arenas, Alfredo Arias ya tendría lista la primera medida con el samario.

El periodista Paolo Arenas escribió en su cuenta de X que, “Jermein Peña no va a ser convocado ante Pasto. Con esto se confirma que hay un castigo sobre el jugador”. No es la primera vez que Jermein sale expulsado por una torpeza que condiciona al zaguero y al Junior.

Sin embargo, en esta pesa bastante por el hecho de ser en Copa Libertadores en un duelo crucial para sacar tres puntos ideales en un grupo en el que son últimos con apenas una unidad.

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Jermein Peña no estará en el compromiso definitivo contra el Deportivo Pasto a la espera de las decisiones que podría tomar Alfredo Arias para los Play-Offs. Por lo pronto, el defensor no afrontará la fecha 19, ni tampoco en Copa Libertadores frente a Cerro Porteño el jueves 7 de mayo por la expulsión.

¿HABRÁ MÁS CONSECUENCIAS PARA JERMEIN PEÑA EN JUNIOR?

Antonio Char dialogó con El Heraldo y afirmó después de lo sucedido con Jermein peña que, “tendríamos que esperar para ver todos los informes. Tenemos una reunión, la cual hacemos periódicamente, para ver si hay alguna determinación en ese caso. No es frecuente que se presenten ese tipo de determinaciones. Hay que consultar para ver que piensa el resto de los integrantes de la Junta Directiva”.

Además, explicó que el jueves o viernes se iba a recibir el informe para definir la suerte de Jermein Zidane Peña. Por ahora, el zaguero central no estará contra el Deportivo Pasto, ni tampoco en la siguiente fecha de Copa Libertadores por la expulsión.

Por último, Antonio Char lamentó la acción, pero sí dejó claro que, “una acción de esta naturaleza no corresponde al nivel de responsabilidad que se debe tener en el club”. Habrá que esperar por las decisiones que tomen en la interna del Junior con Jermein Peña.

LA DURA CRÍTICA DE MAURO SILVEIRA A JERMEIN PEÑA

Después de los 90 minutos, Mauro Silveira habló en zona mixta y afirmó que, “sí acabo de ver la jugada y no hay nada que reprocharle al juez porque era roja". Además, ante la pregunta de por qué perdió el Junior, el uruguayo no tuvo pelos en la lengua para destacar el problema y ese fue la expulsión.

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Mauro Silveira sentenció que, “la expulsión nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido". Posteriormente, indicó que, “no lo hemos visto, pero fue una falta de respeto a nosotros muy grande que ya ha cometido antes. Se hablará con el plantel y con él. Se tomarán decisiones de puerta para adentro".