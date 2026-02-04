Beccacece recibe la mejor noticia para el Mundial: polémica decisión de la FEF

Sebastián Beccacece logró sellar la clasificación para la Copa del Mundo de 2026 firmando una gran Eliminatoria Sudamericana como segundo detrás de Argentina. Marcó pocos goles, pero recibió apenas cinco tantos, afirmando una gran zaga defensiva que dará de qué hablar con Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Willian Pacho.

Vea también: Alfredo Arias reveló cuándo sería titular Luis Muriel en Junior

No obstante, este buen camino que ha dejado la selección de Ecuador no le suma puntos a Sebastián Beccacece. El entrenador ha sido de los más resistidos para la afición que pide un cambio, dado que el seleccionado no cuenta con muchos goles y afrontará un Mundial en el que debe sacar resultados a punta de triunfos y no de empates.

Ecuador tendrá que medirse con Curazao, Costa de Marfil y Alemania en el Mundial de 2026. Tres salidas que pueden ser definitivas en el camino de Sebastián Beccacece. Sin embargo, en las últimas horas apareció una noticia que podría darle la mano al entrenador argentino.

LA CONTINUIDAD DE SEBASTIÁN BECCACECE ESTARÍA ASEGURADA

A falta de cuatro meses para el Mundial de 2026, ya se empieza a hablar de lo que puede pasar con el futuro de Sebastián Beccacece. Por un lado, está el tema de que su cargo estará sujeto a la cara que se pueda ver en ese certamen. Si caen eliminados, seguramente podría salir del cargo y habría un cambio grande en la dirección técnica.

Le puede interesar: Un defensa de Santa Fe se irá a préstamo al fútbol internacional

Pese a que hay esa posibilidad, la noticia que llegó es que Francisco Egas, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se quedaría en el cargo después del Mundial. Se esperaba que hubiese elecciones presidenciales en marzo de 2026, pero todo parece indicar que, con la Copa del Mundo, su plazo se extiende hasta el 2027.

Francisco Egas explicó en las últimas horas que su continuidad seguirá, por lo menos, hasta 2027, “aún queda un año de nuestra gestión, apenas el 31 de enero de 2027 va a terminar mi periodo actual. Nosotros estamos enfocados en el Mundial, en la selección etcétera. En su momento veremos. Nosotros tenemos una idea distinta a la que tiene el ministro de estos temas”.

El Ministerio del Deporte ecuatoriano mantiene que un presidente de la FEF no puede estar en el cargo por más de dos procesos. Francisco Egas ya está por terminar su segundo proceso y no podría ser reelegido, pues, Egas quiere continuar más allá del 2027, algo que, de momento no se ve viable por la reglamentación actual.

La continuidad de Francisco Egas sería ideal para firmar la continuidad de Sebastián Beccacece, que ha sido el personaje más defendido por el presidente de la FEF. Los demás candidatos que suenan para tomar la presidencia tienen prioridades distintas y buscarían la salida del argentino.

Lea también: Emiliana Arango, eliminada en octavos de final del Abierto de Ostrava

Los otros candidatos para tomar el puesto de Francisco Egas han filtrado el nombre de Guillermo Almada, que actualmente dirige al Real Oviedo de España. El uruguayo ha sido el sueño de los opositores de Egas para suplir a Sebastián Beccacece. Evidentemente, todo quedará por definirse después de los resultados que deje en el Mundial de 2026 con Ecuador.