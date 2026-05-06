Beccacece se complica con la convocatoria: dos bajas sensibles antes del Mundial

Quedan 35 días para que arranque el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el que Ecuador tendrá protagonismo enfrentando a rivales complicados como Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la fase de grupos. Sebastián Beccacece sabe lo que se juega y ya tendría lista la base de la convocatoria.

En reiteradas declaraciones, Sebastián Beccacece ha afirmado que ya tiene a 20 jugadores en mente para convocar y faltarían solo seis futbolistas para componer la lista oficial. En la Fecha FIFA de marzo, el argentino citó a 34 jugadores para ver la posibilidad de definir los que convocará y los que no estarán definitivamente en los planes.

Antes del Mundial, Ecuador jugará dos amistosos en Estados Unidos para dedicarse a concentrar en Columbus donde hará su campamento previo a enfrentar a Costa de Marfil. Sin embargo, para ese primer partido, el entrenador argentino tendrá dos bajas sensibles por una ‘inesperada’ situación que, de igual forma, alegra a todo el pueblo ecuatoriano.

WILLIAN PACHO Y PIERO HINCAPIÉ NO ESTARÁN EN ECUADOR PARA EL PRIMER AMISTOSO

Entre los jugadores que tiene Sebastián Beccacece hay varios que están en Europa en clubes grandes como Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Kevin Rodríguez, y, por supuesto, Piero Hincapié y Willian Pacho del Arsenal y del Paris Saint-Germain respectivamente.

Arsenal, después de 20 años regresó a una final de la UEFA Champions League con un Piero Hincapié que fue suplente en el duelo definitivo entre los ‘Gunners’ y Atlético de Madrid y que entró en el segundo tiempo. Piero tendrá la chance de disputar el título de la Liga de Campeones por primera vez desde que está en Europa.

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Por su parte, Willian Pacho hizo lo propio en el partido entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Por segunda ocasión consecutiva, Pacho tendrá la chance de disputar una final de la Liga de Campeones con la posibilidad de ser bicampeón después de la que ganó ante el Inter de Milan.

Ecuador se alegra por esta noticia, pero, también es un problema para Sebastián Beccacece que no podrá contar con los dos zagueros, dado que la final será el sábado 30 de mayo, mismo día que la ‘Tri’ afrontará su primer amistoso premundial enfrentando a Arabia Saudita en Estados Unidos.

Se espera que Sebastián Beccacece pueda tener a Willian Pacho y a Piero Hincapié en la concentración y en el duelo ante Guatemala el domingo 7 de junio a solo cuatro días del arranque mundialista y a siete días del debut ante Costa de Marfil.

PRIMERA VEZ QUE DOS ECUATORIANOS SE ENFRENTAN EN LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE

Sí o sí se coronará un jugador ecuatoriano en la UEFA Champions League. Willian Pacho se enfrenta con Piero Hincapié en una definición inédita de la Liga de Campeones, que, además, tendrá el aliciente de que es la primera ocasión en la que dos jugadores de Ecuador se ven las caras para decidir un título.

Si bien ha habido antecedentes en los que hay jugadores de Ecuador en una final de la Champions League, esta es más especial con la presencia de dos en busca de un mismo objetivo y antes de la Copa del Mundo en la que ambos serán convocados y protagonistas.

Un hecho histórico que espera traer buena energía en la Copa del Mundo con la presencia de los jugadores de dos grandes instituciones en la final de la competencia más importante de Europa a nivel de clubes.

EL ÚNICO ECUATORIANO QUE HA SIDO CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Uno de los dos saldrá campeón. O Willian Pacho con el Paris Saint-Germain repitiendo título como en el año pasado, o bien, la consagración del Arsenal con Piero Hincapié por primera vez en su historia. Antonio Valencia también tuvo la oportunidad anteriormente de ser campeón, pero perdió ante el Barcelona.

En ese sentido, el único jugador de Ecuador que ha logrado levantar la ‘Orejona’ es Willian Pacho. Piero Hincapié podría cambiar la historia y sumarse a la lista de representantes ecuatorianos que la han ganado, o bien, la continuidad podría seguir con Pacho consagrado por segunda ocasión y de manera consecutiva.