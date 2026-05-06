Polémica declaración de Luis Enrique tras el decepcionante empate ante Bayern Múnich

La clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la UEFA Champions League dejó múltiples reacciones en el fútbol europeo, pero una de las más destacadas fue la de su entrenador, Luis Enrique.

Tras eliminar al Bayern Munich en una intensa semifinal, el técnico español elogió el trabajo de sus jugadores y aseguró que el equipo parisino “merecía estar en la final” por la mentalidad que mostró durante toda la serie, pero lo más curioso es como se fue satisfecho con el tema defensivo.

Lea también La deuda de Luis Díaz en Europa tras la eliminación en Champions League

Luis Enrique no reprochó nada y se fue contento con el empate

El PSG se clasificó a la última instancia de la Champions League luego de dejar al que pintaba como uno de los candidatos más firmes del certamen para ser campeón, el Bayern Múnich, con un marcador global de 6-5.

El duelo de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio Allianz Arena dejó en deuda las emociones que se vivieron en París, ya que el duelo terminó 1-1, pero aún así el estratega español destacó el carácter competitivo de su plantilla y reconoció que enfrentar al Bayern fue uno de los retos más difíciles de la temporada.

El conjunto parisino se fue arriba en el marcador con una tempranera anotación de Dembelé a tan solo dos minutos de haber iniciado el partido. Este tanto fue suficiente para que el PSG obtuviera su clasificación. El PSG supo sostener la ventaja y esa fue una de las cualidades que más destacó Luis Enrique, ya que sabía el gran rival contra el que se estaba enfrentando.

“Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar. Si piensas lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y la manera que ellos juegan, que no han perdido más que tres partidos en toda la temporada, sabíamos la dificultad, pero antes del partido hemos recordado que les habíamos ganado en París y por qué no podemos ganar aquí”

Lea también El lamento de Luis Díaz tras la eliminación de Bayern en Champions

¿Cuándo será la final de la Champions League entre Arsenal vs PSG?

La final de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna.

El partido definirá al nuevo campeón de Europa y tendrá como escenario el estadio nacional de Hungría, que cuenta con capacidad para más de 67.000 espectadores. Será la primera vez que Budapest reciba una final de Champions League