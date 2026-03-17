Michaloutsos habría tomado decisión con el futuro de Mackalister en Millonarios

Millonarios vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras los altercados ocurridos en el duelo frente a Boyacá Chicó, por la disputa de un nuevo clásico frente a Atlético Nacional, pero también porque se empieza a hablar del futuro de uno de los mediocampistas más emblemáticos del torneo y del equipo, Mackalister Silva.

El bogotano de 39 años cumple más de 10 años en el cuadro 'embajador' y cuando todo parecía que estaría a punto de llegar a su final el vínculo que tiene con Millonarios tras la próxima finalización de su contrato, Ariel Michaloutsos habló sobre lo que puede llegar a pasar una vez culmine el vínculo con el jugador.

Michaloutsos ve con buenos ojos la renovación de Mackalister Silva

Millonarios comenzó la temporada 2026 de una manera irregular, pero que poco a poco ha venido tomando rumbo hacia un camino con resultados positivos, tal como el que obtuvieron frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y que les permitió clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

Sin duda alguna la llegada de Fabián Bustos al banquillo técnico y de Ariel Michaloutsos como director deportivo le dio un aire completamente diferente al equipo que poco a poco ha rendido frutos, en especial por el trabajo que se hizo al momento de conformar la plantilla de jugadores.

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Rodrigo Contreras y Rodrigo Urueña fueron de los principales movimientos que se hicieron bajo la dirección de Michaloutsos, jugadores que ha venido potenciando Bustos y que no han defraudado el proceso que se ha llevado a cabo. Sin embargo, ya se empieza a pensar en el futuro del club, por lo que se habló de la posibilidad de comprar a Contreras y ahora de renovar a Mackalister Silva.

A pesar de su avanzada edad y la lesiones, 'Macka' ha demostrado que es uno de los ejes principales del equipo en el inicio del semestre de apertura, por lo que Michaloutsos lo ve con buenos ojos para llevar a cabo una posible renovación.

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¿Cuándo vence el contrato de Mackalister Silva?

Mackalister se perdió gran parte del semestre de clausura 2025 por las lesiones y largas recuperaciones, pero demostró que se quería quedar en el club y seguir dando lo mejor, aunque su tiempo fuera corto, ya que cuenta con contrato vigente con Millonarios hasta el 30 de junio del presente año, lo que podría complicar su participación en Copa Sudamericana si es que siguen avanzando.

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¿Cómo le ha ido a Mackalister Silva en la temporada 2026 con Millonarios?

El capitán del cuadro 'embajador' regresó con todo a entrenar bajo el mando de Hernán Torres y ahora de Fabián Bustos, quienes le dieron el voto de confianza para volver a sumar minutos dentro del terreno de juego después de su lesión, alcanzando un total de 7 partidos, incluyendo Copa Sudamericana, sumando más de 400 minutos en los cuales se ha podido reportar con una asistencia.