Canadá hizo historia con goleada vs Catar en un partido accidentado y de expulsiones

Arrancó la segunda fecha del Mundial para las selecciones que son anfitriones de la competencia como Canadá que buscaba su primera victoria en la historia de los Mundiales. Ante Catar, dieron un golpetazo en un juego accidentado y con dos expulsiones para los cataríes.

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En Vancouver, Canadá rompió la historia de sus anteriores participaciones. Había disputado dos Mundiales anteriormente en 1986 y en Catar 2022. Más allá de lograr anotar goles, no había podido sumar de a tres ni tampoco había empatado en las dos ediciones pasadas. Fue en casa en donde todo le salió bien a los dirigidos por Jesse Marsch.

Una goleada de 6-0 que se quedó corta por el trámite del partido. Catar no llegó al arco rival y, además, tuvo el infortunio de dos expulsiones, una de Homan El-Amin y otra de Assim Madibo, en una patada violenta que dejó a Ismael Koné lesionado.

PRIMERA PARTE CON GOLEADA DE CANADÁ

Rápidamente, Canadá impuso las acciones en el partido, aunque Catar se acercó con Edmilson Júnior que no pudo rematar con comodidad. El que sí lo hizo fue el goleador, Jonathan David con un disparo de volea y Abunada atajó enviando al córner.

La resistencia de Abunada y de Catar se vio vencida sobre los 16 minutos después de un remate de Jonathan David que el guardameta rechazó corto y Cyle Larin empujó la pelota al fondo para guiar la victoria.

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Jonathan David buscó la manera de anotar su primer gol en el Mundial después de un remate que desvió un jugador de Catar y David sacó un disparo de volea imposible para Abunada. Los cataríes sufrieron a los 31 minutos en una acción que el árbitro central dio como penal ante la caída de Tajon Buchanan. Homan El-Amin lo bajó, pero el VAR corrigió y definió que fue afuera del área.

Por una acción manifiesta de gol se ganó la tarjeta roja. La expulsión le dio más comodidad a Canadá que llegó con Jonathan David antes de que terminara la primera parte. El delantero de la Juventus marcó su segundo gol en el área empujando la pelota al fondo.

TRES MÁS PARA LA GOLEADA HISTÓRICA DE CANADÁ

En el segundo tiempo, las cosas empeoraron para Catar con una durísima infracción de Assim Madibo a Ismael Koné que tuvo que dejar la cancha por un golpe duro en la rodilla. Madibo salió expulsado dejando a los cataríes con nueve elementos en cancha.

Por Ismael Koné entró Nathan Saliba y sobre los 63 minutos, un tiro libre que ejecutó Saliba pegó en el palo y entró al arco de Catar. Dedicatoria a Koné y cuarto tanto para los canadienses en el partido.

Faltaba más con el ingreso de Jacob Shaffelburg que remató de volea. Su disparo iba hacia afuera y Almanai desvió la pelota al fondo para un gol en contra y para el quinto tanto del partido. Agregaron nueve minutos y Jonathan David marcó el tercero nuevamente empujando el balón.

¿QUÉ VIENE PARA CANADÁ Y CATAR EN EL MUNDIAL?

Con esto, Canadá ya tendría pie y medio dentro de los dieciseisavos de final, especialmente porque clasifican ocho mejores terceros. Bajo ese panorama, los canadienses tendrán que definir el liderato en la última jornada cuando enfrenten a Suiza.

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Catar deberá ganar por varios goles en la última jornada ante Bosnia y Herzegovina para descontar en la diferencia goleadora y poder acceder a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros. Esto será el próximo miércoles 24 de junio a partir de las 2 de la tarde en horario colombiano, y en simultáneo con el duelo entre Canadá y Suiza.