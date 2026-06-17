Ecuador recibió dos buenas noticias para enfrentar a Curazao: Beccacece lo confirmó

Infortunadamente, el estreno de Ecuador y de Sebastián Beccacece, rodeado de muchas dudas y críticas no fue para nada bueno en el Mundial por el resultado adverso. Un primer tiempo en el que llegaron harto con chances claras para romper los ceros y hasta tuvieron remates en el palo.

Lea también Nacional tendría listo el reemplazo de Fermani: llegaría desde Ecuador

En el segundo tiempo perdieron la pelota y sobre el final, Costa de Marfil pegó con Amad Diallo para quedarse con la victoria de manera agónica. Con este resultado, Ecuador tendrá que sumar de a tres en los dos próximos partidos para no tener dudas en la clasificación para los dieciseisavos de final.

El primer duelo para intentar clasificar tras la caída en el debut frente a Costa de Marfil será el sábado 20 de junio cuando enfrenten a Curazao, que, en el papel, sería el rival más sencillo en el grupo antes de medirse con Alemania en la última jornada. Sebastián Beccacece dio partes de tranquilidad con Alan Franco y Alan Minda.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBE ECUADOR PARA LA SEGUNDA FECHA

Durante el segundo tiempo del partido ante Costa de Marfil, Sebastián Beccacece tuvo que mover al club buscando variantes. Alan Franco salió y entró Jackson Porozo, mientras que Alan Minda también dejó su lugar en cancha e ingresó Nilson Angulo.

Las salidas de los dos jugadores respondieron a molestias físicas que sintieron ambos futbolistas y se prendieron las alarmas con la presencia de Alan Minda y Alan Franco. Con alarmas prendidas, Sebastián Beccacece espera no perder ninguna ficha para los siguientes compromisos en la Copa del Mundo.

Afortunadamente, Alan Franco habló en zona mixta afirmando que, “estoy bien, una molestia en el tobillo, por esa jugada en el primer tiempo. Pero nada de gravedad”. Bajo ese panorama, no tendría ningún problema con estar dentro del campo de juego contra Curazao.

Aunque Alan Minda no habló en zona mixta para esclarecer por qué se dio su salida del campo y hablar sobre las molestias que sintió, en Ecuador dan un parte de tranquilidad. Sebastián Beccacece tendrá a sus 26 convocados disponibles para disputar el segundo partido del Mundial.

SEBASTIÁN BECCACECE AFIRMÓ QUE NO MERECIERON PERDER VS COSTA DE MARFIL

Tras el partido, Sebastián Beccacece habló sobre algunos puntos claves del juego que terminó en derrota por la mínima diferencia agónicamente, "en el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate". Beccacece dejó claro que hicieron méritos para por lo menos empatar.

Beccacece también destacó la actitud de sus dirigidos y recordó que el torneo apenas comienza, "Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando".

Además, reconoció que el alto ritmo físico del encuentro terminó pasando factura a varios de sus futbolistas, quienes concluyeron el partido con desgaste acumulado e incluso algunas molestias musculares.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también VIDEO - Messi casi se va expulsado en el debut del Mundial

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.