Beccacece tomaría última decisión en Ecuador para enfrentar a Alemania

Queda una fecha para terminar la fase de grupos y Ecuador todavía aspira a sellar la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial. Por ahora, el Grupo E tiene a Alemania ya clasificado, a Costa de Marfil que está a un paso y al seleccionado ecuatoriano con afugias para estar en la siguiente fase.

Sin duda alguna, lo que dejó mal parado a Sebastián Beccacece y a Ecuador en este Mundial fue la igualdad contra Curazao que sorprendió a todos, especialmente tras la victoria de Alemania con un categórico 7-1 frente a los curazoleños. Se pensaba que la ‘Tri’ sumara de a tres en esa segunda fecha y terminaron desilusionando.

Ecuador debutó con derrota ante Costa de Marfil, y tampoco pudieron con Curazao. Eloy Room fue determinante salvando más de quince balones y todo terminó en una igualdad sin anotaciones. Sebastián Beccacece confía en lograr la hazaña, pero tendrá que hacerlo contra Alemania y el argentino ya habría tomado una decisión con antelación.

SEBASTIÁN BECCACECE Y UNA ÚLTIMA DECISIÓN PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

El partido ante Curazao tuvo a Ecuador como protagonista a lo largo de los 90 minutos con oportunidades de gol, pero no logró sacar el resultado ideal. Alemania será el último rival de la ‘Tri’ y, posiblemente, si no sellan la clasificación, también podría ser el último partido de Sebastián Beccacece.

Los aficionados parecen estar llegando al límite con Sebastián Beccacece. El argentino está en el ojo del huracán y espera ganar la confianza dependiendo de lo que pase ante Alemania. El estratega ‘moriría’ con lo suyo y no planearía cambios en el primer partido.

Nada parece cambiar, aunque tenga la responsabilidad y la obligación de sacar adelante el resultado para intentar la clasificación. Según lo que mencionan en medios ecuatorianos, Ecuador saldrá con la misma nómina que igualó sin anotaciones con Curazao.

Parece que el entrenador argentino quedó cómodo con lo que se vio en la cancha, pese al 0-0, pues, Ecuador dominó de principio a fin y creó peligro a lo largo de los 90 minutos. Seguramente, la afición no ve lo mismo y vuelven a perder la confianza en el cuerpo técnico.

PROBABLE ALINEACIÓN DE ECUADOR VS ALEMANIA

La selección ecuatoriana solo tendría dos novedades con respecto a la nómina que estuvo contra Curazao y sería una alineación que se asemeja a la del primer partido frente a Costa de Marfil. Lo único diferente pasa por Alan Minda y Joel Ordóñez que volverían a ser parte del equipo después de no estar en el duelo ante Curazao.

Así las cosas, Ecuador saldría con el siguiente onceno para intentar clasificar: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho; Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Alan Minda; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah.

Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar durante estas horas que restan para definir el equipo que saldrá a intentar hacer la hazaña contra Alemania en la última fecha de la fase de grupos.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.