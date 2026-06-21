Las cuentas de Ecuador ¿Qué necesita para clasificar en el Mundial?

La selección de Ecuador quedó contra las cuerdas en la Copa del Mundo 2026, después del sorpresivo empate contra Curazao en la fecha 2 del grupo E.

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no pudo hacer valer su potencia física y tampoco supo cómo superar la resistencia del guardameta de Curazao Eloy Room, quien tuvo una noche inspirada.

Tras el empate, Ecuador quedó en la tercera posición del grupo E con un punto, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural había perdido ante Costa de Marfil.

Las cuentas de Ecuador para clasificar en el Mundial

El grupo E quedó liderado por Alemania con seis puntos, mientras que en la segunda casilla se ubica Costa de Marfil con tres unidades. Tercero está Ecuador con un punto y último es Curazao con una unidad.

Para aspirar a la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el seleccionado ecuatoriano está en la obligación de derrotar en la última fecha a Alemania el jueves 25 de junio.

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En caso de llegar a cuatro unidades, Ecuador aspiraría a ser segundo del grupo, dependiendo del resultado de Costa de Marfil contra Curazao.

Si Costa de Marfil superar a Curazao, el equipo ecuatoriano estaría a la espera de ser uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo para disputar los dieciseisavos de final.