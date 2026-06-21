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Selección de Ecuador

Las cuentas de Ecuador ¿Qué necesita para clasificar en el Mundial?

El seleccionado de Ecuador registra una derrota y un empate en sus dos partidos jugados en la Copa del Mundo 2026.
Daniel Zabala
Ecuador y las cuentas en el Mundial
Ecuador y las cuentas en el Mundial // AFP

La selección de Ecuador quedó contra las cuerdas en la Copa del Mundo 2026, después del sorpresivo empate contra Curazao en la fecha 2 del grupo E.

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no pudo hacer valer su potencia física y tampoco supo cómo superar la resistencia del guardameta de Curazao Eloy Room, quien tuvo una noche inspirada.

Tras el empate, Ecuador quedó en la tercera posición del grupo E con un punto, teniendo en cuenta que en la jornada inaugural había perdido ante Costa de Marfil.

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Las cuentas de Ecuador para clasificar en el Mundial

El grupo E quedó liderado por Alemania con seis puntos, mientras que en la segunda casilla se ubica Costa de Marfil con tres unidades. Tercero está Ecuador con un punto y último es Curazao con una unidad.

Para aspirar a la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el seleccionado ecuatoriano está en la obligación de derrotar en la última fecha a Alemania el jueves 25 de junio.

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En caso de llegar a cuatro unidades, Ecuador aspiraría a ser segundo del grupo, dependiendo del resultado de Costa de Marfil contra Curazao.

Si Costa de Marfil superar a Curazao, el equipo ecuatoriano estaría a la espera de ser uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo para disputar los dieciseisavos de final.

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