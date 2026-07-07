En el estadio de Seattle, que tuvo lleno total, la selección de Estados Unidos se vio las caras con su similar de Bélgica por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Un estadio lleno

Como era de esperarse, al escenario deportivo llegaron muchos más hinchas de la selección americana. Los aficionados belgas, de igual manera, hicieron lo posible para acompañar a su país.



“Me centraré en el partido y en mi equipo. El hecho de que Balogun juegue mañana no cambia nada para nosotros. No perdamos el tiempo hablando de esto. Podemos y debemos mejorar en cuanto a regularidad a lo largo del partido. A veces jugamos bien y desplegamos un buen fútbol; ​​otras veces nos cuesta”, dijo en la previa Rudi García, DT de Bélgica.

Lea también VIDEO | Así fue el espectacular gol con el que Estados Unidos empató ante Bélgica

Voces en la previa

“Creo que los jugadores tenemos la responsabilidad de dejar un legado duradero de este Mundial. Siempre recordaremos este camino, que no se trata de ganar, sino de lo que hacemos a lo largo del torneo. Desde el partido contra Australia, he visto a muchísima gente jugando al fútbol y a muchísimos aficionados en las calles, y creo que ese es el legado más importante. El Mundial es una oportunidad increíble para que el fútbol mejore aquí. Si este país empieza a darse cuenta de la importancia de este deporte, podría ser magnífico”, añadió, por su lado, Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.



El partido estuvo entretenido de inicio a fin. En el primer tiempo, la selección de Bélgica se impuso 2 goles a 1. Charles De Ketelaere marcó los dos tantos del conjunto europeo. Malik Tillman anotó para Estados Unidos.

Lea también VIDEO - De Ketelaere marcó el segundo de Bélgica Vs Estados Unidos en el Mundial

Bélgica clasificó

En el segundo tiempo, el combinado anfitrión, como era de esperarse, salió con todas sus fuerzas para lograr el empate. Sin embargo, no lo logró. Bélgica, en cambio, en los pies de Hans Vanaken, marcó otra diana para sentenciar la historia. Lukaku también convirtió.



De esta manera, la selección de Bélgica ganó 4 goles a 1 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Fue un duro golpe para los locales.