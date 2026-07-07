Este lunes 6 de julio, en el estadio de Seattle, se enfrentaron las selecciones de Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Un duelo para la historia

“Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle. Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026”, señaló la FIFA previo al duelo.



“El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del Grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la Ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores. Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción ya ha sido revocada, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final”, añadió.

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Un primer tiempo emocionante

El primer tiempo estuvo entretenido de inicio a fin. Tres goles se presentaron en la etapa inicial. Primero pegó Bélgica al minuto 9 con Charles De Ketelaere. Al 31, Estados Unidos empató con Malik Tillman.



Pero al 33, la selección europea se volvió a poner arriba en el marcador tras otro tanto de Charles De Ketelaere. El primer tiempo, de esta manera, acabó 2 goles a 1 a favor del conjunto belga.

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El error

El segundo tiempo también empezó muy atractivo, pero no fue hasta el minuto 57 que volvió a anotar. La selección de Bélgica estampó el 3 a 1 tras un garrafal error del equipo americano.

El arquero de Estados Unidos, Matt Freese, salió fuera del área para tomar una pelota. Controló bien de pecho, pero luego perdió la bola, que le quedó a Hans Venaken, quien no perdonó. El error es tendencia en redes sociales.







