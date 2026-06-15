Bélgica rescató importante empate ante Egipto por un autogol

Poco a poco sigue avanzando la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se van posicionando los primeros líderes de los grupos, pero también a darse una serie de resultados sorpresivos, tal como ocurrió en el duelo entre Bélgica vs Egipto.

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La actividad del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con un atractivo, pero inesperado empate 1-1 entre Bélgica y Egipto, ya que la escuadra europea llegaba como protagonista sobre el papel.

Bélgica no pudo sumar de a tres en su debut del Mundial

Este resultado que dejó todo abierto en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda. En un encuentro disputado y con emociones en ambas áreas, los africanos estuvieron cerca de quedarse con una victoria histórica, pero un autogol en la segunda mitad permitió la reacción del conjunto europeo.

Egipto apostó por un planteamiento ordenado, esperando el momento adecuado para golpear en ataque y dio resultado a los 20 minutos de juego al conseguir el primer gol. Tras una buena acción ofensiva, Emam Ashour encontró espacio para definir de media distancia y venció a Courtois, desatando la celebración de los aficionados africanos presentes en el estadio.

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El segundo tiempo mantuvo la misma dinámica. Bélgica dominó la posesión y empujó a Egipto hacia su propio campo, mientras los africanos resistían con orden y sacrificio. Cuando parecía que la victoria se inclinaba hacia el lado egipcio, llegó una jugada desafortunada que cambió el rumbo del partido.

A los 66 minutos, un centro peligroso enviado al área terminó provocando un error involuntario de Mohamed Hany, quien en su intento por despejar envió el balón al fondo de su propia portería. El autogol significó el 1-1 y devolvió la esperanza a una selección belga que no encontraba la forma de romper la resistencia rival.

Próximo partido de Bélgica en el Mundial

El próximo partido de Bélgica en el Mundial 2026 será frente a Irán, por la segunda jornada del Grupo G. El encuentro se disputará el 21 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones tras la primera fecha del torneo.

Próximo partido de Egipto en el Mundial

El próximo partido de Egipto en el Mundial 2026 será frente a Nueva Zelanda, por la segunda jornada del Grupo G. El encuentro se disputará el 21 de junio de 2026 en el BC Place de Vancouver, Canadá, y será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a los dieciseisavos de final.