Benfica avisó a Jhon Durán: “Si tiene concentrada su cabeza...”

Sin duda alguna, en los últimos años se ha hablado bastante del futuro de Jhon Jáder Durán, delantero colombiano que, desde que se dio su salida de Aston Villa para firmar con el Al Nassr se la ha pasado de cesión en cesión en Fenerbahce, Zenit y ahora una nueva chance para afianzarse en Europa en el Benfica.

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Es una apuesta para el Benfica en este mercado de fichajes, especialmente tras el estallido de Vangelis Pavlidis que fue el segundo goleador de la Liga de Portugal compitiendo con el colombiano Luis Javier Suárez. Jhon Jader tendrá que competir frente a frente con el griego para ganarse la posición.

Sus antecedentes no hablan bien por su actitud que ha sido criticada, especialmente en Arabia Saudita y en Turquía. No obstante, para Rui Costa, presidente del Benfica es un gran acierto haber fichado al atacante que surgió de Envigado FC y pasó por Chicago Fire antes de viajar a Europa.

RUI COSTA EXPLICÓ POR QUÉ FICHARON A JHON JADER DURÁN

Portugal podría ser el lugar para afianzarse. Jhon Jader Durán sabe que debe cambiar de chip y parece que ya lo ha hecho desde que llegó a la institución lusa con un portugués fluido que pocos esperaban y con palabras de agradecimiento al mejor club del país.

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En zona mixta, Rui Costa dio detalles del por qué fichar a Jhon Jader Durán pese a todas las situaciones que ha vivido en todos los clubes por los que ha pasado en estos 18 meses cuando salió del Aston Villa. El presidente sentenció que la parte mental será clave y que, si está concentrado, seguramente aportará mucho.

Exjugador del Benfica y con una huella que dejó en el AC Milan, Rui Costa justificó el fichaje, “si hubiéramos creído que no estaba mentalmente preparado para venir al Benfica, no lo habríamos fichado. Si tiene concentrada su cabeza, va a aportarle mucho al club y darnos lo que queremos”.

NUEVAS EXPLICACIONES DEL FICHAJE DE JHON JADER DURÁN

Además de estas declaraciones por parte del presidente del Benfica, la prensa portuguesa también entregó algunos detalles sobre el fichaje de Jhon Jader Durán. El colombiano espera aportarle a la institución y afianzarse en Europa, algo que no ha sucedido en los últimos años.

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Los medios entienden que Benfica hizo estudios detallados para ver qué delantero fichar y con Jhon Durán destacaron la edad y la mentalidad que tiene. Habrá que esperar si termina siendo un acierto o si el colombiano vuelve a dar de qué hablar no por temas deportivos, sino por detalles afuera de las canchas.

El debut de Jhon Jader Durán sería en la UEFA Europa League cuando enfrenten al St Gallen en la fase previa. El partido sería el jueves 23 de julio, pero habría que ver si puede estar o no en ese encuentro recién llegado a la institución. Si no, entonces jugaría el jueves 30 en esa misma fase contra el mismo rival en condición de local. Su estreno en la Primeira Liga sería el 9 de agosto contra Académico de Viseu FC.