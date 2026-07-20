Hace apenas unos instantes, el centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue anunciado como nuevo jugador del Benfica, uno de los clubes más importantes de la Liga de Portugal.

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Durán fue anunciado en Benfica

El exjugador del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra llega al conjunto luso en condición de préstamo. Durán sigue perteneciendo al Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, donde milita Cristiano Ronaldo.



“¡El delantero Jhon Durán es un refuerzo para el equipo de fútbol profesional Sport Lisboa e Benfica! El internacional colombiano de 22 años elogia su deseo de jugar bien, darlo todo y ser campeón”, reseñó Benfica tras el arribo del cafetero.

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Las palabras de Jhon Jáder

Tras ser anunciado de manera oficial, el mismo Jhon Jáder Durán, con pasado en la liga de Rusia y en la de Turquía, se pronunció con una rotunda energía. Esto dijo el atacante de apenas 22 años.



“Estoy muy agradecido a Dios, tal como dije cuando llegué. ¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí”, manifestó, sin rodeos, Jhon Jáder.

¿Cómo le irá a Durán en el Benfica?

“Un muy buen ambiente. Es uno de los estadios más bonitos en los que he jugado en mi carrera. Estoy muy feliz de poder jugar aquí. ¡Quiero darlo todo! Quiero trabajar, ayudar al equipo. Siempre me gusta hacer lo mejor que puedo, pero tengo que trabajar para lograrlo. Quiero contribuir con todo lo que tengo, así como ellos también pueden ayudarme”, añadió sobre el estadio del Benfica y lo que pueden esperar los hinchas lusos.

Hay mucha expectativa por cómo le irá a Jhon Jáder Durán en esta nueva experiencia en el fútbol de Europa. Si el jugador vuelve a retomar un buen nivel, podrá estar nuevamente en órbita de la Selección Colombia de Mayores.





