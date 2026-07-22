Finalista del Mundial jugó con una fisura de costilla que no fue revelada

La final del Mundial de 2026, aunque hubo pocos goles, las emociones no faltaron en el transcurso de los 120 minutos de compromiso que hubo. Sin embargo, después de la definición del título también se siguieron confirmando inesperadas noticias que dejaron un marco preocupante.

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En medio de unos días que han estado enmarcados por despedidas de jugadores argentinos de su selección, también se reveló que uno de ellos habría jugado lesionado. Este es el caso de Leandro Paredes, quien disputó al menos los últimos tres partidos del certamen mundialista con una fisura de costilla.

Leandro Paredes jugó lesionado y no lo revelaron por precaución

Según se dio a conocer recientemente desde Argentina, Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, habría disputado los últimos tres partidos del torneo, incluida la definición del título ante España, con una fisura en una costilla, una lesión que se mantuvo en reserva durante toda la recta final de la Copa del Mundo.

La información fue dada a conocer días después de la derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final disputada en Nueva Jersey. El cuerpo médico de la selección y el propio jugador decidieron no hacer pública la lesión para evitar que los rivales conocieran su condición física y pudieran aprovecharla durante los partidos.

Paredes habría sufrido la fisura antes de los encuentros decisivos ante Suiza, Inglaterra y España. A pesar del dolor y de las dificultades para respirar que, según algunos reportes, padeció en varios días del torneo, el volante optó por seguir disponible para Lionel Scaloni y aportar su experiencia en la búsqueda del bicampeonato mundial.

En la final, Paredes ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás González. Desde su entrada, el mediocampista mostró la intensidad que lo caracteriza, presionó, recuperó balones y se involucró en el juego físico ante una España que dominó buena parte del encuentro. Incluso recibió una tarjeta amarilla pocos minutos después de entrar al campo, reflejo de su agresividad en la marca.

“Necesito pensar”: la confesión de Scaloni que sacudió a la Albiceleste

“La verdad es que no hablé con Leo con respecto a mí. Voy a hablar con el presidente, yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer”, afirmó.

Aunque dejó claro que respetará el vínculo vigente con la Asociación del Fútbol Argentino, sus palabras se entrecortaron por el sentimiento.

“Cumpliré el contrato y después veré. La verdad siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, confesó.

LAS POSIBLES SALIDAS DE ARGENTINA TRAS EL MUNDIAL

Emiliano Martínez, junto con otros jugadores como Nicolás Otamendi y Lionel Messi tendrán que tomar la decisión pronto, dado que, en el caso de Otamendi y de Messi, se especulaba que este duelo del Mundial podía ser el último con la 'Albiceleste' para el defensor central y el atacante.

Además de las posibles salidas de estos tres jugadores, todavía es el momento en el que Lionel Scaloni está contemplando su futuro con la posibilidad latente de dejar la dirección técnica de Argentina para la Fecha FIFA de septiembre. Habrá que esperar la confirmación de las decisiones oficiales.