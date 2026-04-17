Benfica confirmó el futuro de Richard Ríos tras supuesta lluvia de ofertas

Richard Ríos es el hombre del momento en el mundo del fútbol, ya que a pesar de tener contrato vigente con Benfica y estar pasando por una buena racha deportiva en la que ha sido pieza fundamental para José Mourinho, su salida habría empezado a sonar con fuerza.

El mediocampista de la Selección Colombia supuestamente habría estado rondando por la carpeta de varios equipos de Europa como Chelsea, Napoli e Inter de Milán, pero la realidad es completamente diferente tras información compartida desde Portugal.

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Richard Ríos se queda en Benfica

El mediocampista de la Selección Colombia habría empezado a sonar para el fútbol italiano según dio a conocer el periodista Gianluca Di Marzio, "El Napoli también mira hacia la próxima temporada y ya está trabajando en la ventana de transferencias de verano. El club azul, de hecho, ha puesto en la mira a Richard Ríos".

Aunque este no habría sido el único club, ya que fue esta misma fuente la que habría confirmado que Ríos entró a los planes de Inter para 2025 a pesar de tener todavía contrato vigente, por lo que se estaría hablando de un futuro préstamo.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez reveló en Planeta Fútbol que esta información que se formó en Colombia era totalmente errónea. Desde el propio club se habría confirmado que Ríos se quedaría en Portugal, ya que no hay ninguna propuesta formal por el jugador.

Por el momento el jugador de 25 años mantendría en Benfica a pesar de haber rondado por grandes ligas y equipos, siendo el último rumor en la Premier League para supuestamente jugar con el Manchester United o Fullham.

Hasta cuándo tiene contrato Richard Ríos

El colombiano de 25 años ha venido escalando poco a poco en el mundo del fútbol y logró llegar a Europa para jugar con uno de los más grandes de Portugal, Benfica. El equipo que dirige José Mourinho contrató a Richard en el semestre de clausura de la temporada 2025 por cerca de 25 millones hasta finales de junio de 2030.

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¿Cómo le ha ido a Richard Ríos con Benfica?

Tras su destacado paso por el fútbol de Brasil con Palmeiras, equipo con el cual también brilló en el Mundial de Clubes, Richard Ríos se robó la atención de Benfica y fue fichado en el semestre de clausura de 2025.

Desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar en 41 ocasiones, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha reportado con cinco goles y cinco asistencias.