Liverpool cometió error con Luis Díaz: "Una joya absoluta"

Bayern Múnich selló la clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League en una fase en la que tendrá que dejar atrás nada más ni nada menos que al Paris Saint-Germain al que ya enfrentó en las primeras instancias de esta Liga de Campeones.

Luis Díaz, sin duda alguna ha sido uno de los salvadores en esta campaña internacional con el gol que inició la victoria de los bávaros frente al Real Madrid en España y un tanto lapidario que acabó con las ilusiones madrileñas cuando estaban a solo cinco minutos para llevar la serie a la prórroga.

Con el Bayern Múnich ha firmado su mejor temporada con 24 goles en 42 partidos disputados, algo que no sucedió en el Liverpool. A los ‘Reds’ les ha costado bastante la Premier League sin el colombiano y referentes de la liga inglesa ya extrañan a ‘Lucho’. En este caso fue el ex lateral derecho, Micah Richards que sentenció que el club británico perdió a una joya.

“UNA JOYA ABSOLUTA”; MICAH RICHARDS SOBRE LUIS DÍAZ

La realidad es que el Liverpool nunca estuvo pendiente de renovar el contrato de Luis Fernando Díaz cuando el extremo se estaba pensando su salida con destino al Barcelona o al Bayern Múnich que fue el último club que presionó para ficharlo. Los alemanes pagaron 70 millones de euros y no sabían lo que se iban a encontrar.

Con la llegada de Arne Slot, el entrenador neerlandés relegó un poco a Luis Díaz y alineó constantemente a Cody Gakpo. Esto también fue determinante para no ver el mejor nivel del guajiro, pese a que tuvo mejores números en la última temporada como ‘Red’.

Micah Richards habló sobre Luis Díaz y lo que el Liverpool perdió cuando lo dejó ir. El lateral afirmó en CBS Sports que, “tenemos que ser realistas con esto. No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida, si me permiten decirlo así. Es ridículo”.

Luis Díaz ha enamorado a toda Europa con sus desbordes, su atrevimiento y sus 24 goles que lo dejan como uno de los grandes referentes en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Micah Richards volvió a referirse a lo que perdió el Liverpool dejando ir al guajiro.

El lateral que ahora es comentarista deportivo advirtió al Liverpool, “es un jugador que cambia el juego, un tipo que trae caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador... perdió a una joya. Joya absoluta”.

LA CONEXIÓN LUIS DÍAZ - MICHAEL OLISE LLAMA LA ATENCIÓN EN EUROPA

Una de las mejores duplas del Bayern Múnich fue nada más ni nada menos que la del francés Franck Ribéry y el neerlandés Arjen Robben. Ahora, Luis Díaz y Michael Olise hacen recordar esos grandes momentos de Ribéry y Robben con goles y asistencias.

Luis Díaz ya suma 39 participaciones de gol en 42 encuentros disputados gracias a 24 goles y 15 asistencias en todas las competencias. Michael Olise, por su parte tiene 12 anotaciones y es el máximo asistente con 18. Una dupla que Thierry Henry, una de las grandes insignias del fútbol europeo y de Francia afirmó que el Bayern tiene a los mejores extremos del mundo.

La temporada pasada de Michael Olise fue buena, pero ahora con el socio por la otra banda con Luis Díaz, los dos jugadores se han entendido a la perfección para llegar lejos en la Champions League y en la Bundesliga que están a un partido de ser campeones.

UN MUNDIAL QUE DEJARÍA A LUIS DÍAZ EN LO MÁS ALTO

Se viene el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin duda alguna, en caso de que Luis Díaz tenga un buen nivel en la competencia, el guajiro se ganará más el reconocimiento del mundo. El extremo ya lo ha hecho con el Bayern Múnich y Liverpool fue el afectado perdiendo a una de las grandes figuras de la actualidad.

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Seguramente, Luis Díaz seguirá varios años en el Bayern y un buen Mundial solo levantaría el interés de algunos clubes, pero sería casi imposible que el guajiro piense en salir de Alemania para firmar con otro conjunto. La Copa del Mundo será determinante para pensar en un Balón de Oro en esta temporada, o en próximas ediciones.